„Umět bránit ty kopce, kde jsem vyrůstal, kde mám rodinu, dům, vinohrad…“ popisuje devětatřicetiletý Jiří, jenž bude brzy podepisovat další, třetí záložáckou smlouvu. Obnovuje se co tři roky. Napůl školník a napůl zahradník z beskydské obce patří k Pěší rotě AZ pplk. Josefa Otiska, zařazen je jako zástupce velitele družstva.

Na dvoře metylovického domku mu vlaje nepřehlédnutelná česká vlajka. „Jsem vlastenec a být záložákem k tomu podle mého patří,“ uvádí jeden z posledních tuzemských absolventů „povinné“ vojny. Za sebou má působení u protivzdušné obrany v Místku i na letišti v Přerově.

„Hlavně ti mladší kluci by hned chtěli na mise, ale já se orientuji na naši zemi, na Beskydy samozřejmě,“ říká Jiří. AZ mu hlavně dávají pokračující výcvik (aby nezapomněl), rozšiřování dovedností (dříve byl jen řidič) včetně střelby ze starého dobrého modelu SA58 nebo zdravovědy, na které hodně oceňuje možnost vyzkoušet ji doslova v reálu.

„Věkem patřím ke střednímu průměru. Hodně se to teď mění, kluci bývají na každém cvičení pokaždé nějací noví,“ pokračuje záložák. A vzpomíná například na již bývalé kolegy, horníky zvané Pospa a Lechi, jež mu dříve dělají instruktory. Nejstarší v AZ podle něj mají velké zkušenosti, zatímco nejmladší čerstvé návyky z přípravky ve Vyškově.

„Taky se tam příští týden chystám – velitelská příprava,“ vysvětluje Jiří, který to časem může v rotě dotáhnout až na rotmistra (mít pak pod sebou celé družstvo vojáků). Následovat spoustu záložáků do profesionální kariéry v Armádě ČR nemá v úmyslu už jen proto, že chce doma dělat svou práci. AZ mu i tak plní kalendář, nebývají to jen cvičení.

„Společně darujeme krev, pomáháme například handicapovaným na soutěžích, účastníme se pietních aktů,“ vysvětluje záložák. Na vypuknutí války na Ukrajině ostatně reagují spolubojovníci z Pěší roty AZ pplk. Josefa Otiska ve volném čase a po vojensky rázně: Výpomocí u nakládky humanitárního materiálu vypravovaného z Ostravska.

„Nedivím, že stále více lidí chce být připraveno,“ konstatuje Jiří ke zvyšujícímu se zájmu o AZ v Moravskoslezském kraji. Ostravské vojenské velitelství též prostřednictvím mluvčího kapitána Martina Ogořalka potvrzuje i patnáctinásobný nárůst žádostí o dobrovolné vojenské cvičení a zapojení více škol do POKOS (Přípravy občanů k obraně státu).

„Dobrovolně převzít výkon branné povinnosti v době mimo stav ohrožení státu či mimo válečný stav může občan starší osmnácti let, pokud písemně požádá příslušné krajské vojenské velitelství o zařazení do aktivní zálohy,“ komentuje Ogořalek jednu z podmínek vstupu do AZ. K těm patří i prohlášení, že zájemce nesympatizuje s extremismem a nepropaguje ho.