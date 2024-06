/ROZHOVOR/ Pro mnohé, především mladší ročníky lidí, je festival elektronické hudby Beats for Love vrcholným zážitkem roku. Tato akce má však v Ostravě i nemálo odpůrců, kterým vadí přílišná hlučnost festivalu, jenž trvá několik dní a končí v pozdních nočních hodinách. Jakou podporu má Beats for Love mezi ostravskými zastupiteli? Jak se pořadatelé festivalu, konanému v areálu Dolní oblasti Vítkovic, stavějí ke stížnostem na zvýšenou hlučnost? Dozvíte se v rozhovoru s ředitelem Beats for Love, Kamilem Rudolfem.

Přípravy na Beats for Love ještě finišují, nebo už máte všechno v podstatě připraveno?

Nemáme. Právě teď se jede na plné obrátky. Pracujeme, a pracujeme celkem intenzivně. Teď se ještě ladí věci, všechno si sedá. Uzavírají se dohody, leccos se mění, takže teď je to takové hodně „výživné“ období. Myslím si, že to skončí, až festival vypukne.

Jak dlouho probíhají přípravy jednoho ročníku? Je to skutečně tak, jak se říká, že vlastně skončí jeden a v podstatě po pár týdnech nutného odpočinku se hned připravuje další?

Je to tak, někdy se to dokonce překrývá. To znamená, že my už třeba rok pracujeme částečně na programu toho příštího ročníku – Beats for Love 2025, ale jinak je to fakt taková neverending story. Skončí jeden ročník a hned se začíná v podstatě pracovat na tom dalším.

Kolikačlenný tým přípravy na festival zajišťuje?

Nás hlavních pořadatelů je asi šestnáct, pak je takový rozšířenější tým lidí, kteří s námi spolupracují externě, nesedí u nás v kanceláři. Těch je taky asi tolik co nás, a na festivalu samotném se pak ten tým rozroste až na čtyři tisíce lidí. To už je solidní číslo, je to taková, dalo by se říct, fabrika.

Beats for Love patří společně s Colours of Ostrava mezi největší festivaly ve střední Evropě. Jak si vysvětlujete, že právě v Ostravě máme dvě takto velké hudební akce?

Podle mě je to i naší zdejší náturou, kdy chceme něco dokázat, něco tady vybudovat a samozřejmě podstatný faktor je i fascinující areál Dolních Vítkovic. Protože ten areál je zkrátka úžasný. Jsme nesmírně rádi, že tam na nás lidi chodí. V ranku té elektronické hudby jsme asi už největší festival, minimálně ve střední Evropě. A jako správní moravskoslezští patrioti jsme nadšení, že to děláme právě v Ostravě.

Předpokládám, že s Colours of Ostrava se asi neberete jako nějaká konkurence, přece jen máte jinou cílovou skupinu návštěvníků. Je tady naopak nějaká cesta, jak si mohou tyto dva festivaly vypomáhat? A děláte případně něco takového?

Ano, my si určitě v určitých ohledech pomáháme, některé věci sdílíme, jako třeba technické vybavení, ploty, kontejnery, kanceláře atd. Vycházíme si vzájemně vstříc a myslím si, že se máme rádi. Snažíme si pomoct tak, aby oba festivaly byly skvělé a zároveň aby určité věci, které se pro obě akce nakupují, byly pro každého zúčastněného levnější.

Na druhé straně oba festivaly svého času zveřejňovaly čísla návštěvnosti a z toho vznikl možná i nechtěný souboj o největší festival v Ostravě, potažmo v Česku a finálně i ve střední Evropě. Ale ta publikace návštěvních čísel ze strany Colours of Ostrava najednou přestala a všechno se drží pod pokličkou. Čím to je?

To nevím, já nejsem v realizačním týmu Colours, takže do toho nevidím. Tuším, že kdysi Zlata (Holušová, ředitelka COO, pozn. red.) říkala, že počet lidí nedělá automaticky kvalitní festival, s čímž určitě souhlasím. Pod to se můžu podepsat. Jdeme jinou cestou, my čísla zveřejňujeme, takže za mě je to každého volba.

Dá se tedy říct, jakým způsobem se návštěvnost vůbec vyvíjí?

Pořád je tam ten rostoucí trend, letos už vlastně budeme na maximu kapacity areálu DOV. Co do počtu lidí už neporosteme, ale vždycky můžeme růst lepším programem, kvalitnějším zázemím pro návštěvníky i účinkující apod. O to se snažíme. Věřím, že v letošním roce půjde poznat velmi výrazný posun.

Zkuste nám ten posun nastínit trošku obšírněji…

Budeme mít mnohem lepší doprovodný program, byť poněkud dražší. Budeme mít velmi vymazlené mimohudební aktivity, chillout zóny, bude tam více míst k sezení, bude tam lepší servis, více keramických toalet, které sice budou zpoplatněné, ale těch věcí, které by měly sloužit k pohodlí našich návštěvníků, bude opravdu mnohem více. A máme přichystané i různá překvapení, která si s dovolením nechám zatím pro sebe. Vzhledem k tomu, že festival slaví své desáté narozeniny, tak tam bude mnoho aktivit s tím spojených, bude to znát.

Slavíte desáté narozeniny, ale těch akcí bylo více, jedenáct nebo dvanáct…

My počítáme pouze ty velké plnohodnotné ročníky. Kdybychom tam měli počítat i ty dvě menší edice festivalu během covidového období, tak by to byl už dvanáctý ročník.

Zmínil jste stoupající trend Beats for Love, na což slyší i zástupci města, protože festival má velký přínos pro ekonomiku Ostravy, ať už pro hoteliéry nebo pro image města jako takovou. Můžete přiblížit, v čem všem festival městu prospívá?

Akce velikosti Beats for Love s sebou nesou mimo jiné i pozitivní kulturní aspekty. To znamená, že díky B4L máme v Ostravě festival, který v podstatě z kulturního hlediska nemá minimálně ve střední Evropě obdoby. To je určitě velká přidaná hodnota, na druhou stranu s tím souvisí ta vámi zmíněná ekonomická pozitiva pro město. Do Ostravy přijedou desítky tisíc lidí, kteří tu po dobu těch čtyř, pěti, někdy i šesti dnů žijou, utrácí své peníze, cestují, užívají si. V rámci festivalu si děláme svou vlastní ekonomickou studii, ze které vyplývá, že ten ekonomický přínos je obrovský. Jen namátkou mohu říct, že díky Beats for Love se v Ostravě uskuteční obrat v hodnotě téměř jedné miliardy korun. Festival pak vytvoří celoročně, tuším, nějakých šest set třicet pracovních míst.

Festivalům se v našem regionu zatím daří. Žádný strom ale neroste až do nebe. Kdy si myslíte, že nastane v tomto ohledu pomyslný „strop“, kdy už se tady další akce podobného typu neuživí a nebudou na ně chodit lidé?

To samozřejmě nevím. Zatím je dobře, že je ta kulturní nabídka tady tak široká a pestrá. Ono je přirozené, že když nějaká akce zanikne, nahradí ji časem jiná, je to naturální proces. Aby akce přežila a obstála v konkurenci, je třeba neustále tvrdě makat, stále něco zlepšovat. A to je vlastně i to, co mě na této práci baví. Stagnace a stereotyp při ní opravdu nehrozí.

Často slýcháme, že Ostravě chybí pětihvězdičkový hotel. Vnímáte to tak i ze strany účinkujících, že poptávají co nejluxusnější ubytování? Nebo jsou i ti hvězdní hosté skromní?

Nejde jen o ten pětihvězdičkový hotel, Ostrava by potřebovala i více čtyřhvězdičkových nebo třeba i tříhvězdičkových hotelů. Nemáme tu zrovna příliš velké kapacity ubytování. To je i jedna z věcí, která nás opravdu trápí. V době letních festivalů zdejší hoteliéři ceny za ubytování vyšroubují hodně, ale opravdu hodně vysoko. Není například vzácností, kdy tu v tříhvězdičkovém hotelu chtějí za pokoj s dvoulůžkem 30-40 tisíc korun, což je podle mě úplná nehoráznost. Jak jsem teď byl v Praze, spal jsem v pětihvězdičkovém hotelu za třináct set korun. Když se vrátím k meritu otázky – ano, máme tu vystupující, kteří požadují pětihvězdičkový hotel, ti pak jezdí spát do Krakova, i když tamější pětihvězdičkový hotel není až tak pěkný jako naše čtyřhvězdičkové. Ale to už je obchodní politika hotelů, kterou nebudu dále komentovat. Nicméně hlavní problém Ostravy vidím v nedostatku ubytování obecně.

Řešíte tento problém nějak v komunikaci s městem nebo se soukromou sférou? Že byste potřebovali více hotelů? Podněcuje to nějak u zastupitelů případnou diskusi na toto téma?

Jasně, občas něco diskutujeme, ale konkrétní návrhy či kroky jsou zatím v nedohlednu. I lidé ze západní Evropy mnohdy kroutí hlavami nad tím, že ve městě velikosti Ostravy je tak málo možností ubytování a ještě více pak nechápou ty přestřelené ceny hotelů. Jsme v tom tak trochu „banánová“ republika. Ty ceny v hotelech jsou často tak vyhnané nahoru, že si je nemůže dovolit ani střední vrstva ze Západu, a to už je co říct. Těžko pojedete opakovaně na festival, kde stojí 4 tisíce vstupenka a za ubytování dáte dvacet tisíc. To postrádá logiku, že? Nicméně jestli tohle povídání poslouchá někdo, kdo má v plánu založit hotel, tak s ním rádi budeme spolupracovat. Beats for Love využije, tuším, tisíc hotelových pokojů denně, to už je slušné množství.

Říkáte, že některé hvězdy třeba jezdí až do Krakova. Předpokládám ale, že většina chce být ubytována tady v Ostravě, nebo ne?

Drtivá většina určitě. Nicméně manažeři některých hvězd zkrátka trvají na tom, že musí mít pro své umělce pětihvězdičkový hotel. Když jim nabízíme místní dobré hotely, tak oponují - ne, ne, ne. On prostě musí být v pětihvězdičkovém hotelu. Už se nám nejednou stalo, že umělci byli nemile překvapeni tím, že jejich hotel je více než 100 kilometrů daleko. Ale přál si to jejich manažer, co s tím naděláme…

Zaslechl jsem, že teď je trend opačný a sice, že v rámci nějaké udržitelnosti nebo prostě současného postoji k životu některé hvězdy naopak nechtějí ty pětihvězdičkové, ale ubytují se rádi v těch méně hvězdičkových hotelích. Zaznamenal jste něco takového i u vašich umělců?

Ne, nezaznamenal. Já nevím, jaká je udržitelnost nebo srovnání udržitelnosti pětihvězdičkového versus tříhvězdičkové hotelu. Nicméně máme třeba mnoho účinkujících, kteří se ubytují i v kempu, ale samozřejmě to nejsou ty největší hvězdy. Těch 30 nebo 40 největších hvězd určitě v kempu spát nebude.

Co se hvězdám B4L v našem regionu líbí, co vyzdvihují? A co tu naopak postrádají?

Samozřejmě jsou všichni nadšení z Dolních Vítkovic. Ta atmosféra toho místa je prostě skvělá, až magická. A co jim chybí? My se o ně postaráme tak, že ani nemají čas si uvědomit, že by jim něco chybělo. Staráme se o ně jako o vlastní děti.

Bavili jsme se o pozitivech a teď zkusím tu otázku otočit. O co by Ostrava přišla, kdyby se festival typu Beats for Love nekonal?

Kdyby se nekonal, tak by tady asi byl jiný festival, na který by chodila spousta mladých, třeba těch 15 tisíc, kteří k nám každoročně zavítají. A pak jsou tu samozřejmě ty ekonomické dopady, to je další věc, která by tu byla patrná. Jedna miliarda korun určitě není zanedbatelná suma. To jsme zastupitelům Ostravy jasně předestřeli. Jistě, mezi představiteli města jsou i takoví, kteří nás nemusí, ale daleko více je těch, kteří nám fandí.

Jsou lidé, pro které je Beats for Love vrcholem roku, ale mnoha lidem vadí přílišná hlučnost akce. Co byste jim vzkázal?

Vzkázal bych jim, že beru jejich názor vážně. My se s těmi lidmi někdy potkáváme. Vzkázal bych jim, že je samozřejmě chápu a rozumím jejich názorům i obavám, ale chtěl bych je moc poprosit, ať neberou mladým lidem akci, která je pro ně mnohdy vrcholem roku. Byli jsme zařazeni třeba mezi 10 nejlepších a největších evropských festivalů obecně, nejenom tedy v ranku elektronické hudby, ale multižánrově. Navíc si myslím, že na ten hluk hodně dbáme. Provádíme si vlastní kontrolní měření, jsme v úzkém kontaktu s policií. Pečlivě zvažujeme nasměrování aparatury, vše vyhodnocujeme. Snažíme se být dobrými sousedy a samozřejmě snažíme se, aby ten festival nikoho neobtěžoval. Nicméně může přijít vítr, hlučnost ovlivňuje i vlhkost prostředí. Snažíme se vychytat soulad mezi tím, co snesou naši návštěvníci, kteří si za to zaplatili a chtějí mít dobrý zvuk. A samozřejmě si uvědomujeme, že jsme v centru města a nějakým způsobem k tomu taky přistupujeme. Myslím si, že těch pár dní v roce to může každý vydržet nebo tolerovat. Když bydlím ve městě, asi nemohu čekat klid jako někde na paloučku uprostřed Beskyd.

Nejen vás, ale i další velké akce zřejmě v dohledné době čeká stěhování, protože v areálu Dolních Vítkovic se počítá se zástavbou. Je to pro vás už teď téma, nebo to zatím vůbec neřešíte?

Neřešíme to. Zatím… Je fakt, že se tomu časem nevyhneme. Ještě musí proběhnout ekologická revitalizace a podobně. Co víme, je to záležitost nějakých deseti, možná i patnácti let, a na tak dlouho opravdu neplánujeme.

A dokázal byste si představit už teď nové místo pro festival?

Samozřejmě, umím si to představit. Nicméně my jsme spokojení tam, kde zatím jsme a věřím, že tam budeme co nejdéle.

Pojďme ještě k aktuálně připravovanému ročníku, který bude zhruba za necelý měsíc. Jaké budou hlavní hvězdy či novinky letošního ročníku Beats for Love?

Ten program je prostě neskutečný, je naprosto nadupaný. Největší sny, které jsem kdy měli, se nám letos na festivalu takříkajíc zhmotní. Headlinerem bude David Guetta, v současnosti asi nejlepší dýdžej na světě. Dále Boris Brejcha, techno producent, který nejezdí vůbec na festivaly, ale k nám přijede. Nebo další velké jméno, Eric Price, o kterého jsme usilovali osm let. Teď se nám to konečně povedlo. Becky Hill - zpěvačka, která vyhrála spoustu cen v Brit Awards či Status Jo, kteří teď mají nejlepší singl roku. A taky posbírali na Brit Awards spoustu cen. Těch interpretů je opravdu celá řada. Velká většina z nich u nás vystoupí premiérově. Že je ten program úžasný, nám psali i naši návštěvníci, když jsme letošní line-up postupně zveřejňovali.

Takže nás čeká nejlepší ročník Beats for Love v historii…

Nepochybně. Z programového hlediska určitě. A i na těch dalších věcech velmi intenzivně pracujeme.