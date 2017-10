Chceme slíbené parkování, láteří obchodníci na Českobratrské. Ukončí podnikání?

/FOTOGALERIE/ Rekonstrukce pro ně byla velká rána. Někteří před ní utekli, jiní sčítají ztráty a zvažují, co s podnikáním dál.

Stejně jako před pár lety v Nádražní ulici, také tentokrát dal obvod svým nájemníkům tříměsíční „odpustek“ nájemného. Ne všech obchodníků se ale týkal a jiným nepřipadal adekvátní.

„Sice mi obvod odpustil nájem za tři měsíce, ale kopalo se tady půl roku. Lidé odešli a jen tak se hned nevrátí. Škoda šla do statisíců korun,“ láteří majitel Dimos Grillu Dimitrios Efstathiadis. Jemu poklesly tržby místy až o osmdesát procent.

Jiní se rozhodli podnikání úplně přerušit. Oblíbená Polívkárna měla přes prázdniny zavřeno, Pekárna Lomná zase jela jen na ranní provoz a otevřeno měla pouze do 13 hodin. O čtyři hodiny prodlouží otevírací dobu zase až od zítřka.

„Pokud ale nebudou odpovídající tržby, je pravděpodobný scénář, který jsem zmiňovala už na jaře, tedy hledání nových prostor,“ podotýká manažerka prodejny Jitka Polášková.

Vesměs všem podnikatelům v této části ulice vadí jediné „uzmutí“ trolejbusové zastávky, a tedy i většiny kupní síly. Alternativou měla být parkovací stání. Po nich ale zatím není ani vidu.

„Měla to být kompenzace za přesunutí zastávky, ale zase jen sliby… prd tu je,“ říká Dimitrios Efstathiadis.

„Pokud tady parkování nebude, prioritou je pro mě odchod z ulice. Lidé tady jinak nepřijdou a firmy si své objednávky jinak než autem také nevyzvednou. Vážně zvažuji, jestli zůstanu,“ vysvětluje pak svůj pohled jednatelka „reklamky“ Melone Studio Hana Staňková.

PARKOVÁNÍ BUDE, SLIBUJI

Situace by se dala popsat i tak, že levá ruka neví, co dělá pravá. To, že o parkování se zatím stále jen hovoří, je totiž pro ostravského radního pro dopravu Lukáše Semeráka novinka.

„Doteď jsem žil v domnění, že vše běží, jak má. Odbor dopravy v létě vyřídil souhlasy s krajem coby vlastníkem komunikace a s dopravní policií. Vzniknout mělo sedm parkovacích stání od obchodu s koly pro Afriku až po automat na jízdenky a já žil v domnění, že se tak stalo,“ řekl Deníku.

Druhý z odborů ostravského magistrátu investiční však podle jeho slov parkovací stání do současného projektu nezvládl zapracovat. „Bude se muset vypracovat nový projekt. Pokud nebude třeba vyřídit stavební povolení, tak doplnění svislého a vodorovného dopravního značení je otázka několika dní, pokud však bude povolení potřeba, realizace se protáhne. Ta stání tam ale opravdu budou,“ slibuje Semerák.

ODEŠLI A PŘEŽILI

Obchodníkům tak nezbývá než čekat. Nebo jim snad obchod s kočárky, jenž z ulice „utekl“ za roh do Nádražní, ukázal cestu?

„Přesunutí nám obrovsky pomohlo, zachránilo nám byznys. Stávající klientela totiž zůstala a díky tomu, že je obchod na očích i lidem v tramvajích, dokonce vzrostla. V Českobratrské byl velký problém zaparkovat, tady si nestěžuji,“ říká jednatelka firmy Zdenka Pazourková.