Speciální akce s názvem Ostrava v barvách noci se poprvé v letošní sezoně uskuteční v sobotu 27. června 2020, kdy bude vyhlídková věž radnice otevřena až do 23 hodin.

„Jsme rádi, že i v tomto pro všechny složitém roce jsme nakonec v součinnosti s magistrátem mohli tuto tradiční akci zorganizovat. Noční vyhlídky budou probíhat opět vždy poslední sobotuv letních měsících, poprvé tedy už tento týden 27. června,“ vysvětluje ředitel ostravských infocenter Jiří Šimon. „Věříme, že o vyhlídky bude zájem i z toho důvodu, že ze známých příčin musela být letos zrušena Ostravská muzejní noc, které jsme se každoročně účastnili i my.“

Na noční vyhlídky není zapotřebí provádět rezervaci. Vstupenky mohou návštěvníci zakoupit při příchodu v infocentru pod věží v 6. patře Nové radnice.

K TÉMATU

Podrobnější informace na telefonním čísle 602 712 920 nebo na e-mailové adrese vez@ostravainfo.cz. Akce konané na vyhlídkové věži Nové radnice lze sledovat také na www.vyhlidkovavez.cz a na facebooku @VyhlidkovaVezNoveRadnice.



VSTUPNÉ:

60 korun dospělí

40 korun děti od 7 do 15 let, studenti, senioři, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů

20 korun děti od 4 do 6 let

160 korun rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti do 15 let)

Zdarma děti do 3 let včetně, doprovod ZTP/P