V ohrožení jsou zejména senioři. Snížená pohyblivost a jejich mnohdy tmavé oblečení jsou velmi nebezpečnou kombinací. Nehody se však nevyhýbají ani mladších chodcům. Záchranáři nedávno informovali o třech těžkých haváriích, které se staly v rozmezí několika hodin v podvečerním a večerním čase v Ostravě, Karviné a na Bruntálsku. V Rýžovišti na Bruntálsku zemřela po střetu s autem jednatřicetiletá chodkyně. V Ostravě utrpěla dvaaosmdesátiletá seniorka závažné poranění hlavy a hrudníku. „Byla v přímém ohrožení života a po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče předána v ostravském traumatologickém centru,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

V Karviné vozidlo zachytilo devětašedesátiletou ženu. Utrpěla mnohočetná poranění hlavy, hrudníku a dolních končetin. „Byla uvedena do umělého spánku,“ dodal Humpl s tím, že záchranáři v tomto období zaznamenávají každoročně vyšší počet podobných nehod. „Vyzýváme proto chodce i motoristy, aby byli opatrní a dodržovali pravidla silničního provozu a pohybu za tmy na vozovkách,“ uzavřel Humpl, podle kterého je vhodné při pohybu na silnici, zejména mimo chodníky, použít oděv s reflexními prvky. Svůj účel splní i baterka.

Přibližná vzdálenost, na jakou řidič za tmy a při snížené viditelnosti spatří chodce, který na sobě má:

modré oblečení – 18 metrů

červené oblečení – 24 metrů

žluté oblečení – 37 metrů

bílé oblečení – 55 metrů

reflexní materiály – 200 metrů

Co použít



Fluorescenční materiály – zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.

Reflexní materiály – odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 10krát větší vzdálenost než modré oblečení. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 sekundy (31,25 metru) na to, aby odpovídajícím způsobem zareagoval.