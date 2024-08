/ANKETA, VIDEO, FOTOGALERIE/ Zámková dlažba a po pár metrech „minové“ pole. To by se dalo říci o chodnících v městském obvodu Ostrava-Poruba. Zejména v zimních měsících jsou ale nezrekonstruované chodníky komplikací pro důchodce nebo rodiče s dětmi. Co na to říkají zástupci města a jak situaci hodnotí samotní Porubané?

„Během posledních pěti let jsem se po Porubě najezdila s kočárkem dost. Zatímco v okolí Hlavní třídy jsou chodníky většinou bez problému, tak v rámci pátého obvodu v Porubě to není žádná hitparáda,“ řekla Deníku Kateřina Miklošová, maminka na mateřské dovolené. Co na to obvod? A kdy plánuje opravit další chodníky ze své správy?

„Poruba má ve své správě 172 kilometrů chodníků, což je pro zajímavost vzdálenost mezi porubskou Hlavní třídou a brněnským autodromem. Jejich údržba byla v minulosti podfinancování, což se Poruba v posledních letech snaží napravit,“ uvedl tiskový mluvčí obvodu Martin Otipka. Podle informací obvodu se od roku 2018 opravilo zhruba 5500 čtverečních metrů chodníků a od roku asi 12 tisíc metrů čtverečních.

Špatný stav chodníků se nachází například v blízkosti Ukrajinské a Alžírské ulice u bývalého fitness centra Quatro nebo u mateřské školy Ukrajinská. „Jsou lokality, kde jsou chodníky opravené ale také ty, které opravené nejsou. Pátý obvod je zrovna takový, že se zde dělá selekce pro opravy chodníků. Měli by spíše vytvořit plán, podle kterého se v opravách bude pokračovat. Byla by to nejlepší věc pro občany, kterou by obvod mohl udělat. Takhle jsou tady rozkouskované rekonstrukce a části opravené jsou a části ne,“ řekl Jaroslav, který je obyvatelem Poruby už přes 60 let.

Stejný názor na stav chodníků má i obyvatelka Nikola, která v Porubě bydlí celý život. „Někde to opravené je, ale pak tady je park u Havlíčkova náměstí, kde chodím často po schodech dolů od VŠB-TUO a to je katastrofa,“ dodala obyvatelka Poruby.

Obvod si nechal před lety vytvořit takzvaný pasport komunikací, díky kterému sledují aktuální stav jednotlivých chodníků a podle jeho stavu tak záleží na plánování oprav. „Přednost dostávají páteřní chodníky ve špatném stavu. Stále zůstává řada míst, které na opravu čekají, ale bohužel není ve finančních možnostech Poruby, aby došlo k opravám všech chodníků najednou,“ vysvětlil Otipka.

V posledních letech došlo k rekonstrukci ulic Ježková, Charkovská, část Sokolovské nebo Alžírská či Kubánská. „Myslím, že by do chodníků v Porubě by mělo jít více peněz. Mám pocit, že některé prošly i rekonstrukcí, ale za chvíli byly opět rozkopané nebo nebyly zrovna v perfektním stavu,“ řekl Richard, obyvatel Poruby. Podle obvodu by se do konce roku ještě měla stihnout oprava i části Ukrajinské ulice. Na katastrofický stav některých chodníků pravidelně upozorňují i obyvatelé Poruby na sociálních sítích, kde zveřejňují fotografie daných míst a neskrývají své pohoršení. „Víme, že stav mnoha chodníků je opravdu špatný, daří se nám ale každoročně tento deficit snižovat. Bude ale ještě dlouho trvat, než se podaří opravit vše,“ dodal mluvčí města.

ANKETA