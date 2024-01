Jedním z ústředních témat středečního zasedání zastupitelstva v Ostravě se stalo schvalování vyhlášky o nočním klidu, která každoročně připouští řadu výjimek pro kulturní akce. Opozice diskusi živila přes hodinu. K jakému závěru nakonec zastupitelé došli a proč podle některých hudební akce do Dolních Vítkovic nepatří?

Jsou to spojené nádoby. Než se řeč stočila k samotné vyhlášce o nočním klidu, která dává některým akcím výjimku, řešily se také stížnosti občanů na nadměrný hluk. Předmětem diskuse byly velké hudební akce, které se v Ostravě každoročně pořádají.

„Nechci, aby to vypadalo, že jsem proti festivalům, ale za mě jsme se snažili podmínky postupně zpřísňovat, což se projevovalo ve snížení počtu akcí s výjimkou i zkracováním konce jejich trvání. Nové vedení tuto strategii nejspíše změnilo a došlo k rozvolnění,“ zkritizoval úvodem tématu opoziční zastupitel Tomáš Macura (Jdeto!!!) zvýšení počtu akcí s výjimkou z nočního klidu z 38 na 42 a zaměřil se zejména na Dolní Vítkovice.

Upozornil, že Oldies festival, tedy začátek sezony, a Ostravu v plamenech, jakýsi konec festivalové sezony, dělí 51 dnů. „A hned 11 dnů v tomto období má výjimku z nočního klidu, tedy každý pátý den nemá občan možnost se vyspat. A to říkám jako milovník těchto akcí. Neměli bychom jít cestou rozvolňování podmínek, ale průběžného zpřísňování, tedy trendem, jakým jdou vyspělá města,“ řekl Macura, čímž zadělal na výživnou, místy emotivní a asi hodinovou diskusi. Vyhlášku odmítl podpořit, protože podle něj nereflektuje zájem většiny obyvatel města.

„Nerozumím vám,“ podivila se vyjádření náměstkyně primátora pro kulturu Lucie Baranková Vilamová (ANO), podle níž je vyhláška totožná jako v posledních pěti letech, tedy za Macurovy vlády, a z jeho úst jde spíše o populismus. „Stejný počet dnů, stejné časy,“ řekla k dvěma velkým akcím – Beats for Love (B4L) a Colours of Ostrava (COO).

„Celkově jsme z 58 žádostí přijali 42. Z více než 100 nocí jsme výjimku schválili u 62. V minulosti to vždy oscilovalo na této úrovní, plus minus dvě tři noci. Trend je naprosto stejný. Doložte jiná čísla,“ odmítla náměstkyně Macurovo nařčení s tím, že v Brně je ročně v noci uděleno 400 výjimek, v Olomouci 150.

B4L, COO… Ano, nebo ne?

Pak se ale debata stočila k tomu, zda zastupitelé vůbec tyto akce, především zmíněné velké, ve městě chtějí. Zejména když jakékoli porušení nočního klidu trestá zákon směšnou pokutou deset tisíc korun, kterou všichni rádi zaplatí.

„Jsem si vědom, že organizované pokrytectví je ‚in‘. Není mi příjemné, jak pan exprimátor vystupuje jako tribun lidu, který by dříve sám zastával výrazně odlišné přístupy a zastával se lidí, jak nejvíce mohl, zatímco teď to všichni dělají špatně,“ popíchl kolegu v opozici michálkovický starosta Martin Juroška (Ostravská levice). A upozornil na to, že se míchají jablka s hruškami, protože většina akcí, které dostaly výjimku, jsou místního charakteru typu hasičských slavností či mysliveckých hodů a nikomu nevadí. A že to tedy není o počtu.

„Nechcete jít jinam?“ vyzval levičák

„Ty akce, které lidi dráždí, jsou ty velké, zejména B4L. Taková akce na dané místo nepatří! Žádné moderní město takovou akci ve svém centru nemá. A to je problém, u kterého není kompromisního řešení. Pak zpřísňování spočívá v tom, že se nepovolují výjimky těm lokálním akcím, těm mysliveckým hodům, ale pořád se neřeší to, že se z Dolní oblasti ozývá bum bum bum bum. Nechtějí si organizátoři najít nějaké jiné místo?“ vyzval Juroška, byť přiznal, že s ohledem na dlouhé přípravy akcí vyhlášku s výjimkami letos ještě podpoří.

„Očekával jsem, že pan kolega Macura bude dnes hodně řečnit, ale očekával bych, že to bude na téma činnosti, resp. nečinnosti města za doby jeho vedení ve věci sanace heřmanické haldy,“ rýpl si také Lukáš Semerák (Ostravak) s odkazem na klíčové téma poslední doby. A podotkl, že za poslední roky nezaznamenal žádnou diskusi ohledně potenciálního přesunu zmíněných akcí z Dolních Vítkovic. „Takže festivaly z města vyženeme, nebo máte jiný plán?“ tázal se někdejšího primátora.

Macura: Dodržujte pravidla a bude klid!

„Takové akce nelze zaříznout o půlnoci,“ podotkla náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová (Piráti). „Pak je možnost, že takový festival ve městě nechceme, se všemi ekonomickými a kulturními následky, ale chceme si to říct?“ stočila diskusi na tenký led.

„Ano, z dlouhodobého hlediska tyto akce v tom místě nebudou. A to už jen proto, že území je určeno k zástavbě, proto je třeba hledat alternativní místo,“ nadnesl Macura a zmínil, co mu například na B4L vadí. „Když je i nyní ve vyhlášce psáno, že poslední akce končí ve dvě hodiny ráno, nemůže podle programu začínat ve čtyři hodiny a trvat do pěti rána, proboha! Dodržujte pravidla a bude klid,“ vyzval pořadatele Macura.

Primátor Jan Dohnal vyjádřil spokojenost, že se debata omezila na klíčové dvě akce, přičemž těch menších si prý dokáže představit ještě víc. Se stěhováním z DOV ale nesouhlasí. „Pravda je, že výhledově dojde ke stavební činnosti v místě, kde stojí dvě hlavní pódia, ale netvrdil bych, že tyto akce pak budeme vyhánět. Místa je tam dost a kulisa Dolních Vítkovic je přidanou hodnotou každého festivalu. Myslím si, že tam festivaly patří,“ řekl primátor Dohnal, než se do diskuse přihlásil přítomný organizátor B4L Kamil Rudolf.

Přátelé, máme to, co Praha a Brno ne

„Uvědomme si, že v Ostravě máme dva největší festivaly v zemi. Přátelé, ty nejprestižnější akce nejsou v Praze, nejsou v Brně, ale jsou v Ostravě. Važme si toho. Ekonomický a kulturní přínos pro město je obrovský,“ řekl Rudolf se zmínkou některých světových ocenění a dalších čísel. „Namátkou – dopad na zisky místních podnikatelů je ročně 103 milionů a festival také vytvoří víc než 600 celoročních pracovních míst,“ řekl. „Nemyslím si, že pan Macura hájí zájmy většiny obyvatel města,“ dodal.

„Cítím mezi námi nevyřčenou otázku, zda tyto festivaly ve městě chceme,“ shrnul debatu Lukáš Semerák. „Tak já říkám, že chceme.“ Zastupitelé s ním alespoň letos souhlasili, vyhlášku až na výjimky podpořili. Přikyvovali však, že víc než kdy dřív bude třeba řešit, jak to zejména s pořádáním akcí v DOV bude dál.

Náměstkyně pro kulturu: DOV bude pod tlakem

„Já si stejně myslím, že pan starosta Juroška vyhlášku podpořil jen proto, že se bojí, aby B4L neskončil u něj v Michálkovicích,“ odlehčil to závěrem primátor Dohnal.

Náměstkyně Lucie Baranková Vilamová ještě podotkla, že tlak bude mířit i na vedení Dolních Vítkovic, aby ve smlouvách dodržování podmínek vyžadovalo. „Problém však je hlavně s akcemi, které výjimku nemají,“ zdůraznila.

