Problémy pokračovaly i na střední škole. Přišly deprese, objevily se první úvahy o sebevraždě. „Měl jsem sebevražedné sklony. Pokusil jsem se dusit sáčkem. Měl jsem tendence upsat se ďáblu,“ prohlásil.

Alkohol, drogy, hudba

Experimentoval s alkoholem i drogami. Nejprve s marihuanou, pak s LSD a extází. Pod vlivem těchto látek údajně přestal přemýšlet nad svou smrtí. Dalším únikem od reality byla hudba, kterou poslouchal prakticky nepřetržitě. Snil o vytvoření velkolepého díla. „Chtěl bych tvořit hudbu. Něco, co ještě tento svět neslyšel,“ přiblížil své plány.

Škola ho postupně přestávala bavit. Rozvedení rodiče se mu snažili domlouvat, vše ale bylo marné. Matka na něj nestačila, otec žil jinde a „hasil“ pouze největší potíže. Do toho začal mít Šimon pocit, že je adoptované dítě. „Je náš, rodila jsem ho v Třinci. Nevím, kde k tomu přišel, jestli to bylo ve stavu bludů. Osočoval mě taky z toho, že jsme ho přinutili k prodání duše,“ řekla Šimonova matka.

Vánoce

Myšlenka, že je adoptovaný, však Šimona neopouštěla. A nakonec stála na počátku celé tragédie. Její první dějství se odehrálo během vánočních svátků 26. prosince předloňského roku, kdy pod vlivem alkoholu a léků začal po příchodu domů matku urážet.

Nadával jí, znovu zazněla slova o adopci. Žena kontaktovala bývalého manžela – Šimonova otce. Mezi muži následně došlo k potyčce. „Byla jsem v šoku. Pral se táta se synem. Pak jsem zavolala policii. Přijeli i zdravotníci,“ dodala matka.

Útěk ze sanitky

Šimon putoval na protialkoholní stanici, odkud jej druhý den po vystřízlivění sanitka převezla do Třince. Zde se měl podrobit psychiatrickému vyšetření. Po příjezdu k nemocnici však ze sanitky utekl. Zamířil domů, kde matce vyčetl, že na něj předchozího dne zavolala policii. Opět padala slova o adopci. Když vzala telefon, syn se rozběsnil. „Nevěděl jsem, zda bude volat otce, nebo policii. Jednal jsem v rozčílení. Měl jsem velký vztek,“ řekl mladík, který je podle svých slov v současné době v invalidním důchodě.

Matka utekla před dům, Šimon v bytě rozbíjel věci. Pak ve strachu ze zatčení vyběhl na chodbu ve druhém podlaží. O patro níže narazil na souseda (77 let), který se ho snažil zadržet. Mladík muže podle obžaloby uhodil a odstrčil tak silně, až senior upadl. Hlavou se přitom udeřil o stěnu. Utrpěl poranění mozku a po čtyřech měsících v nemocnici zemřel.

„Nechtěl jsem mu nijak ublížit, bylo to velké nedorozumění a vše mě mrzí. Kdyby to bylo možné, hned bych to vrátil. Snažil jsem se vymanit z jeho sevření. Nepoužil jsem moc velkou sílu. Já vážím padesát kilo, on dvakrát tolik. Spadl na zadek a pak se udeřil hlavou o stěnu,“ dodal obžalovaný, kterému hrozí pět až deset let vězení. Státní zástupkyně pro něj navrhuje pět let a ústavní protialkoholní a protitoxikomanickou léčbu. Hlavní líčení bude pokračovat v červnu.