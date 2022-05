Až do pozdních nočních hodin nabídne veřejnosti možnost zavítat do 26 ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře a vzdělávání. Jezdit mezi nimi budou zvláštní autobusové muzejní linky.

Letošní ročník bude věnován dětem a má podtitul Děti patří do muzea. Děti jsou totiž nesmírně vděční diváci, do kulturních institucí přinášejí radost a smích. A proto právě pro ně letos připravily zapojené organizace hudební, výtvarné, loutkoherecké i řemeslné aktivity všeho druhu. Děti si vyrobí prstové maňásky, svezou se historickými autobusy, zjistí, čím vším se dá malovat a mohou se zapojit i do vyšívání ubrusu. Vyzkouší si, jaké to je být muzejníkem, hasičem, hudebníkem nebo bačou na salaši plné oveček. A kdo se rád bojí, užije si i tajemnou prohlídku mnohých zákulisí a sklepení.

Ostravská muzejní noc láká na řadu výstav, koncertů i netradičních prohlídek

Program pro malé i velké bude v Ostravě připraven už od 16 hodin a počítejte s opravdu dlouhým ponocováním.

Ostravská muzejní noc ale neopomíjí ani dospělé návštěvníky. Připraveny budou tematické komentované prohlídky města, noční komentované prohlídky výstav, filmové a divadelní představení, ale i workshopy, od výroby šperků přes focení v retro stylu až po potisk tašek.

„Nováčky letošního ročníku jsou internetové Rádio Ostravan, které nabídne prohlídku vysílacího studia a umožní návštěvníkům vyslat i pár slov do etéru. Dalším bude Ateliér NDM, který připraví netradiční prohlídku divadelního zákulisí Národního divadla Moravskoslezského a MUSEum+, jež pozve zájemce na hodinovou prohlídku okolo vysokých pecí 4 a 6, během nichž se návštěvníci dovědí o historii, současnosti a budoucnosti místa. A jako bonus se můžete zúčastnit i programu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava,“ doplnila za organizátory Jana Malášek Šrubařová.

Mezi jednotlivými místy budou návštěvníky přepravovat čtyři muzejní autobusové linky zdarma. Jejich jízdní řády jsou k dispozici na www.ostravskamuzejninoc.cz, kde bude rovněž zveřejněn i podrobný program jednotlivých institucí, který bude možné stáhnout i do mobilních telefonů.

„Upozorňujeme, že na některé programy je vzhledem k omezené kapacitě nutné se rezervovat předem. Rezervační formulář bude spuštěn v pondělí 23. května 2022 v 8 hodin ráno na webových stránkách festivalu,“ informovala Jana Malášek Šrubařová.

Pár tipů z programu

OSTRAVSKÉ MUZEUM (15.30 až 23.30 hodin)

18 až 23 hodin – Vyhlídka z věže staré radnice

Nutná rezervace předem na www.ostravskamuzejninoc.cz

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ (17 až 24 hodin)

17 až 23 hodin – Kotrbův ateliér / Otevřená interaktivní dílna

RADNICE MĚSTA OSTRAVY (17 až 23 hodin)

17.30 hodin – Slavnostní zahájení

CKV, KLUB ATLANTIK (17 až 21 hodin)

17 hodin – Loutkohraní pro rodiče a děti

HASIČSKÉ MUZEUM MĚSTA OSTRAVY (17 až 24 hodin)

17, 18, 19, 20, 21 a 22 hodin – Ukázky zásahu s historickým automobilem Praga 150

JÁMA 10 GALLERY (18 až 20 hodin)

18 hodin – Volná prohlídka výstavy Šimona Bureše

DIVADLO PETRA BEZRUČE (21 až 22 hodin)

21 hodin – Stará láska nerezaví / hrajeme v Domě umění, GVUO.

Nutná je rezervace předem na www.ostravskamuzejninoc.cz

RADIO OSTRAVAN (17 až 22 hodin)

17, 17.30, 18, 18.30, 19, 19.30, 20, 20.30, 21, 21.30 hodin – Exkurze v Rádiu Ostravan / pošlete vzkaz do etéru

Nutná je rezervace předem na www.ostravskamuzejninoc.cz

MUSEUM+ (18 až 21 hodin)

18 a 20 hodin – Prohlídka okolo vysokých pecí a představení MUSEA+ (sraz před multifunkční halou GONG)

Více informací na www.ostravskamuzejninoc.cz