Také v Moravskoslezském kraji už bude hygiena využívat při vyhledávání kontaktů nakažených covid-19 chytrou karanténu. „Trasování kontaktů začalo, protože každé naše územní pracoviště dostalo ode mě úkol vytrasovat pomocí chytré karantény minimálně jednoho pacienta," uvedla po pondělním zasedání krizového štábu krajská hygienička Pavla Svrčinová.

Apelovala na lidi, aby s hygieniky spolupracovali. „Pokud se naši operátoři s někým spojí a požádají o to, zda mohou sledovat jeho mobilní telefon, tak to slouží pouze k tomu účelu, abychom opravdu lépe zpracovali ty kontakty, s kterými mohl přijít do styku. Pomáhá nám to bránit rozšiřování nákazy mezi další populaci," uvedla Svrčinová.