Pod šapitó na Alšově náměstí i na samotném „Alšáku“, na Rondlu i v části Hlavní třídy obě lokality spojující, která se proměnila na Jarkem Nohavicou oblíbené označení La Rambla, a také v domě kultury Poklad. Tady všude se po tři dny o tomto srpnovém víkendu koná už tradiční festival nového cirkusu, tance, hudby, pantomimy a nejrůznějších divadelních představení.V průběhu všech tří dnů vystupuje například Brazilec Mantega se svou barmansko-žonglérskou show.

Zatímco v legendárním snímku Kameňák hrál nezastupitelnou roli modrý pramen, Mantega využívá zeleně obarvený „wonder drink“, zázračný nápoj. Po jeho vypití mu jde skutečně všechno a po zásluze od lidí sklízí aplaus.

Z hudebního soudku se oblibě návštěvníků těší například Husak Quartet, který v trojčlenném obsazení hraje spoustu známých hitů od Despasita po Večerníčka a nakonec dostává svému názvu a čtvrtého člena si opakovaně vybírá z publika.Netrpělivě na konec nejen houslového umění už přitom v sobotu v podvečer čeká Luca alias Agro The Clown, který svou pantomimou přivádí ke smíchu naprosto všechny.

A víc než kdo jiný svá čísla staví na vtažení publika do svého programu. Kruh diváků v jeho okolí vždy dosahuje velkých rozměrů a nestačí se divit především nad rychlostí, s jakou dokáže Luca improvizovat a měnit hudbu pro svou pantomimu.

„Tohoto umělce jsem viděla už v pátek, ale bylo to skvělé, takže jsem se na něj dnes vydala znovu. Zajímalo mě, do jaké míry improvizuje, a do jaké míry jsou jeho čísla připravená,“ svěřila se Deníku v sobotu v podvečer Alena Hradecká.Festival Cirkulum například s úchvatným Duem Un Pie či uznalými placenými vystoupeními pod šapitó či v Pokladu pokračuje ještě v neděli.