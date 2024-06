V sobotu 22. června se v Ostravě uskutečnil osmý turnaj bojové organizace Clash of the Stars. Lidé sledovali přehlídku opravdu zajímavých úkazů.

Clash of the Stars v Ostravě, 22.června 2024. | Video: Deník/Tereza Figalová

Galavečer se konal ve vyprodané Ostravar aréně. Organizátoři připravili zápasnickou kartu se čtrnácti utkáními. Turnaje v Ostravě se zúčastnilo pět zápasníků z Moravskoslezského kraje a čtyři z nich vyhráli.

Galavečer Clash of the Stars v Ostravě prodal přes deset tisíc lístků a zaplnil Ostravar arénu. Zápasů na osmém turnaji bylo čtrnáct.

V plné hale bojovalo pět zápasníků z Ostravy, kteří dostali od diváků největší a nejhlasitější podporu – známý MMA zápasník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, podnikatel Jiří Charizan, Tomáš Podhorný, tvůrkyně na sociálních sítích Hanka Gelnarová a Jiří Juřička.

První turnaj Clash of the Stars se konal před dvěma lety v Českém Těšíně. Po uplynulých šesti galavečerech se vrátil zpátky do Moravskoslezského kraje. „Na galavečer v Ostravě a zdejší publikum se velmi těším. Velká část bojovníků a organizačního týmu dorazila do Ostravy ve čtvrtek, dva dny před turnajem. Rozhodně cítíme obrovskou atmosféru a energii na prvním galavečeru Clash of the Stars v Ostravě,“ informoval hlavní organizátor Tomáš Linh Le Sy.

Pět zápasníků z Ostravy zvítězilo ve čtyřech utkáních – jediná ztráta byla od Václava Mikuláška, který prohrál s boxerem a účastníkem pořadu Love Island Sandrem Jendejskem.

Zdroj: Youtube

Diváky překvapila mladá a talentovaná Hanka Gelnarová, která vyhrála ve druhém kole nad profesionální sportovkyní a první ženou z České republiky s černým páskem v brazilském jiu-jitsu Michaelou Dostálovou.

„Atmosféra v Ostravě byla nejlepší a naplnila veškerá očekávání. Lidé mě podpořili a jsem neskutečně vděčná,“ sdělila publiku začínající bojovnice Gelnarová.

V kleci se také představil bývalý člen skupiny Lunetic Martin Kocián, který v prvním kole ukončil neohroženého showmana Snejske.

Zápas youtubera Fayneho skončil v první vteřině po odklepání ze strany protivníka Tadeáše Veselého, kterého zaplněná Ostravar aréna vypískala.

Souboj youtubera Marka „Datla“ Valáška a Patrika Žraloka, který vzal zápas na poslední chvíli, skončil vyčerpáním Patrika Žraloka ve druhém kole, takže zvítězil Valášek.

Hlavní zápas o obhajobu titulu šampiona se odehrál mezi slovenským youtuberem Tomášem „Dynamem“ Križanem a bývalým profesionálním kulturistou Filipem Grznárem. Po zranění Grznára v prvním kole se z výhry mohl radovat Križan.

„Galavečer byl skvělý a v Ostravar aréně byla úžasná atmosféra. S přítelem jsme rádi, že jsme turnaj Clash of the Stars mohli zažít a vidět, jak všechno probíhá. Zážitek je úplně odlišný, než při sledování televize,“ uvedla Anastázie Ryšková, která na turnaj přišla s přítelem.

Turnaj Clash of the Stars v Ostravě provázely nečekané události – například odmítnutá žádost o ruku a obvinění z nevěry nebo nepovolené vniknutí a napadení moderátora Jakuba Jíry od kontroverzního youtubera Aleše Bejra.