Od letošního podzimu přesunula galerie současného umění Plato své stěžejní aktivity a výstavy do pro ni zrekonstruované budovy bývalých městských jatek. Galerie se tak přestěhovala doslova jen přes ulici z budovy někdejšího hobbymarketu. A otázka z ní, co s ní bude v budoucnu.

„Budova je stále v provozu, funguje jak bistro, knihovna, prodejna tak i kino a zároveň je prostor využívaný našimi partnery i naším vlastním programem,“ informovala o aktuálním stavu mluvčí galerie Plato Andrea Černá.

Podle ředitele galerie Marka Pokorného investovalo Plato do úprav budovy pro čtyřapůlleté přechodné období spoustu energie a nejnutnější peníze na provoz, proto by bylo škoda nyní „vedlejší“ budovu jen tak zavřít. „Jsem moc rád, že nám ji město Ostrava nechalo v užívání do doby, než se rozhodne, jak s budovou a přilehlými pozemky naloží. To, že se o prostor podělíme s dalšími, je pak logický krok, ze kterého budou těžit především obyvatelé a návštěvníci Ostravy,“ uvedl k novému využití budovy Marek Pokorný.

Studenti, Renarkon i filharmonie

Na pěti tisících metrech čtverečních bude vedle samotné galerie fungovat i Střední umělecká škola v Ostravě, která tam přesouvá část své výuky, konkrétně kresbu, a bude tam pořádat i některé své akce jako například zahájení a ukončení školního roku či soutěže. Zázemí tam nalezne i Janáčkova filharmonie Ostrava, jejíž sídlo se rekonstruuje, a do Bauhausu přesunuje své edukační programy pro děti, dospělé i seniory. Zázemí budovy využije i Fakulta umění Ostravské univerzity, festival Ostrava Kamera Oko, feministická komunita Gendertlachy, Fridays for Future Ostrava, Vzájemné soužití o.p.s., Hudební Současnost Ostrava, Ostravský PRAJD nebo Renarkon o.p.s.

Do budoucna má však město s bývalým hobbymarketem větší plány, přestože o ničem konkrétním ještě nerozhodlo. „Budoucnost se bude tvořit ve vazbě na projekt zastřešení Místecké ulice. V následujícím roce až dvou budou vznikat studie zabývající se možným budoucím využitím území,“ řekla Deníku investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Do té doby se v Plato Bauhausu, jak se objektu nyní říká, budou nadále konat koncerty, edukační aktivity pro školy či filmové projekty, nově už nyní třeba kino-čtvrtky vždy od 18 hodin. V provozu zůstává i veganské bistro s nabídkou teplé kuchyně a vpravo od vstupu zůstane i tzv. freeshop, kam je možné nosit věci, které lidé nepotřebují, a naopak si volně brát jiné. Vstupné do Plata platí v daný den pro obě budovy, tedy i pro Bauhaus.