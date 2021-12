Případ z Ostravy jako varování. Balíkoví podvodníci to zkouší i přes SMS zprávy

Vedení města ji připravuje s cílem udržet v Ostravě při vzrůstající konkurenci nejprestižnější akce, včetně potenciálních hokejových šampionátů. Ten by se po výstavbě nové haly v Brně konal v Ostravě za dva a půl roku patrně naposled.

Opozice se pozastavila především nad variantami rekonstrukce a její cenou, která se podle dřívějšího vyjádření ostravské náměstkyně primátora pro školství a sport Andrey Hoffmannové pro Deník může pohybovat odhadem mezi 1,5 až dvěma miliardami korun.

)Náměstkyně pro představu zastupitelům posílala hrubou verzi studie. „Existuje relevantní písemný odhad, který by vyhodnotil studie A, B, C?“ tázal se opoziční zastupitel Lukáš Semerák. „Částka vzešla ústy pana architekta jako odhadovaná částka na základě odborného odhadu. Finanční evaluace ještě není, protože studie není dokončená,“ reagovala na dotaz náměstkyně Hoffmannová.

Zastupitel: budeme za blázny

„Chápu tedy správně, že písemný podklad získat nemohu, protože žádné finanční porovnání variant neexistuje? Lidé se mě ptají: ‚Jak je možné, že město bude zase rekonstruovat halu, a to hned za dvě miliardy?‘ To jim mám říct, že to je odhad architekta? Do toho koncertní síň za tři miliardy, lidé si budou myslet, že jsme se zbláznili a neumíme počítat,“ živil diskuzi zastupitel, který by v případě rozhodnutí o tak masivní modernizaci haly zvažoval i cenové porovnání výstavby na zelené louce.

„Není to první projekt, který komunikujeme s podrobnostmi, byť s nějakou finanční rozvahou, přestože ještě písemně nic v ruce nemáme. Pro občany je ale dobré vědět, kolik věci stojí, že se o něčem uvažuje. A je dobré to komunikovat od začátku,“ přiblížila jasnou strategii města Andrea Hoffmannová.

Řada důvodů

Rekonstrukce arény, o které exkluzivně informoval Deník a zprávu poté převzala řada zpravodajských i sportovních serverů a médií, má podle Hoffmannové několik důvodů a stěžejních bodů.

„Jde o změnu sklonu tribun pro lepší divácký zážitek, novou vzduchotechniku, zvětšení skyboxů, které nesou finanční zisk. Ale ještě není rozhodnuto. Jednáme také s majiteli architektonických práv původních tvůrců haly. Velmi pravděpodobně však tato studie bude použita jako základ pro vypsání architektonické soutěže,“ oznámila zhruba padesátce zástupců města garantka pro sport Andrea Hoffmannová.

Rekonstrukce je podle ní po vyhodnocení aktuálního stavu arény nezbytná, a to zejména v případě, kdy město chce být i nadále místem konání velkých akcí.

„Hala je přes 30 let stará a v mnoha ohledech už nedokáže konkurovat. Je nám jasné, že stojíme před rozhodnutím, co a jak s Ostravar Arénou bude, jak bude vypadat. Proto Vítkovice Aréna nechala vyhotovit studii. Po svém dokončení může být základem pro naše strategické rozhodnutí,“ popsala Hoffmannová.

Rekonstrukci Ostravar Arény město připravuje na rok 2024 po skončení hokejového šampionátu.