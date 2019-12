O poměrech v Domově Slunečnice informovala redakce Seznam Zprávy, která tam skrytou kamerou osm měsíců natáčela reportážní minisérii.

„U některých kolegyň tam absolutně chybí lidskost, nějaké cítění. Když se ráno provádí hygiena, personál to komentuje se slovy ‚fuj, ty prase, ty smrdíš, otoč se!‘ a zachází s tím člověkem jako s kusem masa. Od rána do večera je to samá invektiva.

‚Hovado, jdi si umýt tu pr**l.‘ ‚Žer! Sežer si to klidně i rukama!‘ S člověkem tam zachází jako s pytlem brambor,“ postěžovala si pro Seznam Zprávy dlouholetá pečovatelka Slunečnice Gabriela Lhoťanová.

Náměstek ostravského primátora pro sociální věci a zdravotnictví Zbyněk Pražák si ale stojí za tím, že o tamní klienty je dobře postaráno. „Nemohu sice vyloučit selhání jednotlivců v konkrétní situaci, protože přímá péče o seniory, často upoutané na vozíku nebo lůžku, je fyzicky i psychicky náročná. Vylučuji však, že by šlo o plošný či systémový problém,“ míní Pražák, který se chce proti nařčení a poškození pověsti domova bránit právní cestou.

Žádné personální změny město ve Slunečnici však nechystá. „Nemáme nyní žádné důkazy, že by personál seniory šikanoval. Počkáme na výsledky kontroly z ministerstva, která tam nedávno proběhla,“ vysvětlil Pražák s tím, že mezi klienty a jejich příbuzné hodlá rozeslat anonymní dotazník.