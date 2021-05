Ostravský magistrát zveřejnil výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na rodiny a jejich pohled na dění a život v Ostravě. K otázkám se vyjádřilo více než 1800 respondentů, přečtěte si výsledky.

Ilustrační snímek. Rodina v Ostravě. | Foto: se svolením MMO

Bezpečný veřejný prostor přátelský rodině, tak lze ve zkratce shrnout to, na co ostravské rodiny v realizovaném průzkumu upozorňovaly nejčastěji. Cílem šetření bylo ověřit spokojenost rodin s jednotlivými aspekty života a to, jak vnímají vhodnost města pro rodiny. Dotazníkové šetření provedla na zadání města Ostravské univerzita.