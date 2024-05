Uskuteční se tam už pátý ročník akce Sdílko Poruba, která od 14. do 28. května nabídne každý den něco jiného: desítky regionálních prodejců, představení chystaných i realizovaných projektů obvodu a další doprovodné akce.

Historie Sdílka se začala psát v roce 2016, kdy se první ročník uskutečnil ve středovém pásu Hlavní třídy pod kruhovým objezdem. O dva roky později hostilo akci Alšově náměstí, kam se Sdílko vrátilo i v roce 2022. Mezitím se uskutečnil jeden ročník u Duhy. Akce během let získala obrovské renomé, o čemž svědčí například třetí místo v soutěži agentury CzechInvest Inspirativní region, které Sdílko získalo v roce 2021.

„Sdílko startuje už v úterý 14. května, kdy jsme připravili i koncert a další program. Potrvá patnáct dní a za tu dobu se na něm vystřídá přes šedesát obchodníků z řad designerů, šperkařů, prodejců domácích potravin ale také spousta neziskových organizací.,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Nebude chybět ani výstavní prostor, kde si lidé budou moci prohlédnout realizované i plánované projekty. „Chceme lidem ukázat, co se za poslední roky povedlo udělat, a co bychom chtěli udělat v nejbližších letech. Ale nepůjde jen o pasivní podívanou, rádi bychom od lidí získali i návrhy a postřehy, co se jim v Porubě líbí, co naopak ne a podobně,“ poznamenala starostka.

Celý jeden kontejner bude věnován chystané proměně lokality, kde se Sdílko koná. „Ta začne už toto léto a potrvá rok. Lidé se budou moci seznámit nejenom s historií místa, ale k dispozici bude i model vytištěný na 3D tiskárně, který ukáže, jak bude prostor vypadat po rekonstrukci,“ řekla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Na Sdílku se vystřídají i tři kavárny a každá z nich nabídne trochu jiný sortiment. „Směřujeme především, i když ne výhradně, na rodiny s dětmi. Proto bude součástí kavárny dětský koutek, který zajišťuje Půjčovna hraček. Ta si připravila i workshopy Smyslohraní, které, jak věřím, budou u dětí moc oblíbené. Ty jsou na programu od 24. do 26. května,“ řekla jedna z organizátorek Sdílka Kateřina Šuláková z odboru kultury porubské radnice.

Akce se tradičně koná v kontejnerech, které zapůjčila společnost Koma. A každý ročník je o něco větší než ten předchozí. „Letos budeme mít k dispozici deset kontejnerů. Pět bude pro prodejce, ve třech se uskuteční výstavy projektů a zbytek bude sloužit kavárně a dětskému koutku,“ dodala Kateřina Šuláková.