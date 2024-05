„Projekt Náš Jih vstoupil do devátého ročníku. Stejně jako v loňském roce, také letos Jižané rozhodnou o tom, jak bude využito 13 milionů korun. A my jsme opět zvědaví, co se mezi přihláškami objeví,“ uvedla místostarostka Martina Jarošková, která má participativní rozpočet ve své gesci.

Obyvatelé Jihu mohou své nápady přihlásit do 30. června 2024, a to buď online na webu nasjih.cz, nebo prostřednictvím formuláře, který najdou již tento měsíc v novém (květnovém) vydání Jižních listů. Získat ho mohou také na vyžádání na radnici.

„Pro inspiraci přitom není potřeba chodit daleko, stačí se rozhlédnout kolem sebe. Dobře poslouží internet a nápady z jiných měst, ty pravidelně sdílíme na webu a sociálních sítích,“ přiblížila místostarostka s tím, že není ani nutné mít vše zpracováno na profesionální úrovni. „Koordinátorky autorům rády pomohou,“ dodala Martina Jarošková a doporučuje v případě jakéhokoliv dotazu neváhat a obrátit se na ně. Kontakty jsou k nalezení opět na webových stránkách participativního rozpočtu nasjih.cz.