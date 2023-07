VIDEO: Co se stalo s Annou? To uvidí jako první návštěvníci Colours v Ostravě

Youtube, Instagram, Tiktok – všude přerušila aktivitu, ve stejný den. Co se stalo s influencerkou Annou, známou svým provokativním obsahem? Proč se na sítích tajemně odmlčela? A co s tím vším má společného otec patnáctileté Niny, která u něj v mobilu našla Anninu polonahou fotku? Na tyto a spoustu dalších otázek odpovídá thriller#annaismissing, volné filmové pokračování úspěšného seriálu#martyisdead oceněného International Emmy Award 2020. Předpremiéru bude mít thriller na festivalu Colours of Ostrava už o víkendu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Viktorie Vitová jako Anna. | Foto: Se souhlasem 4press