Většinu částky Ostrava očekává z externích zdrojů. Klíčovým dílem pomyslného koláče jsou peníze ze zahraničí, na které ještě město nemá podepsanou smlouvu. I k dlouhodobé kritice opozice. „Ani si nechci domyslet, co by se nám od například dříve opozičního hnutí Ostravak sneslo na hřbet, kdybychom se pustili do rozpočtově nekryté stavby, kdy není zajištěno hlavní krytí ve výši dvou miliard korun,“ připomínkoval už na posledním zastupitelstvu města opoziční zastupitel Tomáš Macura (Jdeto!!!) s odkazem na úvěr od Evropské investiční banky (EIB).

Nejistosta ohledně 2,5 miliardy korun

Nejde přitom jen o dvě miliardy, nad kterými se dosud vznáší určitý otazník, ale i o grant Evropské komise, který je na úvěr EIB navázaný. Dosahovat může až 25 procent výše úvěru, tedy půl miliardy korun. Celkem tedy Ostrava u čtyřmiliardové stavby stále hraje o financování krytí za 2,5 miliardy korun.

„Riziko nepovedené soutěže bylo rozhodně větší než riziko financování, kde jsme v aktivní fázi vyjednávání,“ vysvětloval už dříve primátor Jan Dohnal (ODS), že město raději podstoupí malé riziko v otázce financování než větší riziko, že včas nevybere firmu a vznikne mu ve vykopané jámě „přírodní koupaliště“.

Jednání města s EIB jsou aktuálně v pokročilé fázi, podle čelního vedení doslova před podpisem. Stále se však ladí. „Máme na stole čtvrtou verzi připomínkování smlouvy. Jde už jen o drobnosti, na kterých jsme se nedomluvili. Musíme je doladit, protože chceme, aby podmínky pro město byly co nejlepší,“ vysvětlila rozpočtová a kulturní náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová (ANO) s tím, že nejde o nic zásadního.

Jasno musí být do měsíce

Ostravu už ale tlačí čas. Smlouvu s EIB musí doladit v průběhu šestého měsíce, aby ji 26. června mohla rada předložit zastupitelům k odsouhlasení. V opačném případě by nastaly komplikace, protože znovu se zastupitelé sejdou až na konci září. Přibližně tou dobou už by přitom měly začínat stavební práce na druhé etapě celého projektu.

„Nevidíme nic zásadního, co by mohlo mít vliv na to, aby v červnu nemohla být smlouva schválena zastupitelstvem. Smlouva je v angličtině, je to mnohdy o právním vyprecizování významu jednotlivých slov,“ vysvětlila náměstkyně Baránková Vilamová, v čem spočívá ono ladění detailů.

70 procent dotace město dostane do třiceti dnů o nabytí platnosti grantové a úvěrové smlouvy. Peníze však chce využít až v příštím roce. „Čerpání očekáváme v příštím roce, letos chceme brát spíše z fondu a dalších zdrojů z kraje či od státu. O zapojení úvěru uvažujeme ve fázi, kdy to pro město bude výhodné z hlediska úroků,“ popsala už dříve strategii náměstkyně.

Zhruba 340 milionů korun už Ostrava zaplatila za projekční a nejrůznější přípravné práce. Ve speciálním fondu pro koncertní síň má stále naspořeno ještě 380 milionů korun a kromě peněz z EIB a od Evropské komise počítá i s dalšími externími zdroji. Před dvěma lety došlo k podpisu dohody s Moravskoslezským krajem na poskytnutí tří set milionů korun. „Odbor strategického rozvoje připravuje žádost o uvolnění první splávky dotace ve výši sto milionů korun,“ zní aktuální plán města.

Několik sálů, studio i restaurace

Od státu, potažmo ministerstva kultury, dostane Ostrava 600 milionů korun, ani tyto peníze však město ještě fakticky nemá a čeká na možnost registrace o dotaci. „V současnosti probíhá komunikace s ministerstvem financí a ministerstvem kultury upřesňující diskuze nad rozčleněním nákladů projektu v kontextu jeho zdrojů financování,“ píše se v dokumentaci zastupitelům.

Z ministerstva kultury už Ostrava získala dotaci 120 milionů z Národního plánu obnovy a 125 milionů ze Státního fondu životního prostředí. Na energetické úspory při rekonstrukci samotného domu kultury pak Ostrava v březnu podala ještě novou žádost a očekává 88 milionů korun, které využije například na výměnu oken, zateplení střechy či provedené geotermální vrty.

Při této finanční skladbě Ostrava zaplatí očekávané náklady do 4,1 miliardy korun a ještě jí něco málo zbude na případné, leč očekávané prodražení v průběhu stavby. Koncertní sál má mít 1300 míst. Součástí projektu je i menší multifunkční sál pro 515 lidí, divadelní sál s kapacitou 490 míst, přednáškový multifunkční sál se 120 místy či edukační centrum pro 200 lidí. Stavba počítá i s nahrávacím studiem, restaurací či kavárnou.