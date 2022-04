Menší rodinná firma z Frýdku-Místku je na ČokoFestu popáté a po dvouapůlleté přestávce navazuje na své čtyři předcovidové účasti. Je součástí „kočovníků“, kteří ideálně od podzimu do jara víkend co víkend obrážejí s pořadatelem Čokoládových festivalů Chrisem Delattrem celou republiku, do Ostravy se ale vždy moc rádi vracejí.