Bývaly doby, kdy Colours of Ostrava hojně navštěvovali i hudební fanoušci z Polska. Bezesporu jich mnoho dorazí i letos, nicméně ze sociálních sítí se dá vyčíst, že zájem polského publika uvadá. Deníku to potvrdilo několik oslovených polských milovníků hudby.

Stanové městečko Colours of Ostrava - Slezskoostravský hrad, 18. července 2023, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Na Colours jsem byla několikrát, ale už je to dávno. To bylo v době, kdy naše rádio bylo partnerem festivalu. I poté jsem tam byla několikrát soukromě,“ prozradila Edita Subocz Krzywaniak z Bielska-Bialej.

Několik ročníků Colours of Ostrava navštívil za dob svých studií v Praze či pobytu v Těšíně i Łukasz Grzesiczak, polský novinář žijící momentálně v Krakově. Přiznává, že má velmi rád českou kulturu a hudbu, odtud tedy zájem o Colours.

Doprava na Colours of Ostrava: Heimstaden vás z festivalu odveze domů

„Vždycky mě zajímaly české kapely, i když raději v komornějším prostředí, v klubech, ale i tak jsem si v Ostravě užíval. Jenže to bylo dříve, teď moc českých kapel na Colours nevystupuje, takže už tam nemám moc pro co jezdit. Je to spíše pro ty, kteří mají více rádi mezinárodní hudbu. Co se mi ale na Colours líbí, jsou politické debaty, meltingpot,“ říká Grzesiczak.

Poláci stále jezdí, ale…

Podle něj se do Ostravy za hudbou stále vydává hodně polských hudebních fanoušků, zejména z českého příhraniční. Tahákem jsou pro ně mezinárodní hvězdy. Ty ovšem mohou polští milovníci hudby vidět i na oblíbením velkém festivalu, který se koná v severopolské Gdyni. „Myslím, že i to může důvod, proč už Colours tolik polských fanoušků nemusí zajímat,“ dodává.

Zda je to náhoda nebo polské fanoušky Colours už skutečně tolik netáhne, leccos naznačí i polské stránky Colours of Ostrava. Příspěvky tam aktuálně proudí každých pár hodin, ovšem sdílení či komentářů je tam minimum.

Coloursy jsou tady, návštěvníci plní kempy v Ostravě. Podívejte se, co nabízí

Lukasz Grzesiciak byl v Ostravě na Colours naposledy před pandemií. A ani letos nedorazí. „Jak říkám, pro mě byly tahákem české kapely a těch tam je minimum. Navíc nemám dovolenou, takže letos beze mě,“ lituje krakovský novinář.