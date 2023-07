Hudebních festivalů, které zpříjemní léto milovníkům hudby, se po republice uskuteční celá řada. Zejména o jednom se však traduje, že na něm nesmíte chybět. Toto je 5 důvodů, proč tomu tak je v případě Colours of Ostrava i letos.

Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

1. Colours slaví jubileum

Zprvu maličký festival na Černé louce v centru města a postupně čím dál větší a vyšperkovanější podnik v areálu Dolních Vítkovic letos slaví 20 let! Už to je samo o sobě důvod, proč si ho letos nenechat ujít.

Exkluzivně se Zlatou Holušovou: Budou to nejlepší Colours of Ostrava ze všech

Ředitelka a hlavní dramaturgyně Zlata Holušová i přes prodej majoritního podílu skupině Rockaway Capital Jakuba Havrlanta zůstává hlavní tváří festivalu a zárukou kvality. Je nasnadě, že jubilejní ročník bude stát za to. Vždyť organizátoři operují s rozpočtem 200 milionů korun! Bude to jízda.

2. OneRepublic. A další hvězdy

Zdroj: Youtube

„Coloursy“ jsou každoročně zárukou kvality. Jen posuďte: Imagine Dragons, The Cure, The Cranberries, LP, Björk, Lewis Capaldi, Underworld, Passenger, Pharrell Williams, Mika. To jsou jen některá z největších hvězd posledních let. A neméně zářivější hvězda či hvězdy se do Ostravy chystají také letos.

Z amerického Colorada přijede jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti – OneRepublic. Možná jejich hity neznáte podle názvu, ale když si poslechnete pár tónů písní Counting Stars, Sunshine, Run nebo I Ain’t Worried, ihned zbystříte. Poznáte je.

KVÍZ: Milujete hudbu a Colours of Ostrava? Poznejte hvězdy festivalu

A přesně tyto hity rozezní Dolní Vítkovice hned první den festivalu, ve čtvrtek 19. července. K tomu v následujících dnech vystoupí famózní britská zpěvačka Ellie Goulding, Burna Boy či Macklemore a je vymalováno. Byť někteří půjdou na Colours jako obvykle raději objevovat „skryté" talenty.

3. Opět skvělý Meltingpot

Multifunkční hala Gong v Dolní oblasti Vítkovice.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Je nasnadě, že coby mladší odnož festivalu je snazší posouvat dál Meltingpot než samotnou hudební složku. A Zlata Holušová chce tento rok skutečně ukázat, že ví, jak na to. Ostatně i na Meltingpot se letos dostanou rytmy, hudba a tanec. Novinkou, která se může stát neodmyslitelnou součástí příštích let, bude scéna Cacao stage.

„Program na ní bude vždy začínat rituálním pitím kakaa a tancem, na které navážou taneční workshopy a taneční párty předních dýdžejů a hudebníků,“ nalákala ředitelka festivalu na jednu z novinek scény, která může být pojítkem mezi hudbou a diskuzí. Hlavním tématem diskusní platformy se jinak stane téma dlouhověkosti, o níž budou diskutovat lékaři, vědci, podnikatelé i odborníci z celého světa a posluchačům vysvětlí, proč dost možná stojíme na prahu objevů, které navždy promění podstatu lidského života.

Atmosféra předchozích Colours:

4. Nejkomfortnější ročník

Ne všem se to bude zamlouvat, to je jisté. Tak je to ostatně se vším. Někteří stánkaři i kvůli tomu už ostatně odmítli účast. Pro většinu návštěvníků to ale může být krok kupředu. Krok, díky němuž pro ně pohyb na festivalu bude pohodlnější, rychlejší a jednodušší. Řeč je o bezkontaktní platbě.

Stánky na Colours of Ostrava:

Organizátoři ruší platbu v hotovosti a zavádějí pouze platbu bankovními kartami – fyzickými, v telefonu či hodinkách. Zkrátí se fronty u stánků, zmizí nekonečné zástupy u bankomatů. Po otevření nové cyklolávky navíc vede do areálu nová přístupová cesta, u níž se organizátoři rozhodli zřídit další vstupní bránu, čímž se vstup do areálu stane opět pohodlnějším.

Deník se také po letech vrací do role hlavního mediálního partnera festivalu a čtenáři tak budou díky tomuto partnerství festivalu rovněž o krok blíž.

5. Festival chutí

Takový evergreen. Přes uchvacující interprety, vynikající řečníky a rozmanitý doprovodný program nelze opominout nepřeberné spektrum stánků s pochutinami – hmotnými i tekutými. Pro mnohé stánkaře je to jedna z hlavních akcí sezony, kde mohou ve foodtrucku či stánku vydělat na své živobytí nebo se zkrátka jen představit lidem a získat mnohdy pravidelné zákazníky.

Ceny nápojů a jídel na Colours of Ostrava, červenec 2022:

Kolik podniků už takhle přišlo k nové klientele. Musejí však sázet na kvalitu a poctivost, to si pak návštěvníci festivalu i ty nekonečné řady vystojí, zatímco je u vedlejšího stánku se stejnou nabídkou téměř prázdno. A i takové značky, nejen ty hudební, se na festivalu vyplatí objevovat.