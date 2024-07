Móda na festivalu Colours of Ostrava, 22. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Populární elektro popové americké duo Sofi Tukker žel vypadává z programu festivalu Colours of Ostrava 2024.

Na vině jsou vleklé zdravotní problémy mužské poloviny dua, Tuckera Halperna. Toho dlouhodobě trápí streptokok a kapela tak zrušila celé evropské turné, jehož součástí měl být právě i koncert na Colours of Ostrava.

"Jsem opravdu zklamaný. Na tohle jsem se vážně těšil celý rok a omlouvám se všem lidem, kteří na nás plánovali přijít i všem promotérům a festivalům, kde jsme měli hrát," napsal Tucker Halpern na sociální sítě. Ten zároveň věří, že odpočinek mu pomůže a Sofi Tukker se brzy vrátí na koncertní pódia a dorazí i do Evropy.

"Děláme vše pro to, abychom pro vás našli náhradní program. Děkujeme za pochopení a přejeme Tuckerovi, ať se brzy uzdraví a co nejdříve se vrátí na pódia," napsali pak pořadatelé Colours of Ostrava na sociálních sítích.

