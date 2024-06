1. Hudební hvězdy z celého světa

Koncert Lennyho Kravitze.Zdroj: Deník / Klára Cvrčková

Každoročně nabitý hudební program potěší nejednoho nadšence do muziky. Na hudebních stageích si mohou návštěvníci vybrat z široké nabídky hudebních stylů. Na letošní ročník dorazí například v rámci své evropské tour americký rockový a soulový zpěvák Lenny Kravitz nebo britský popový a R&B zpěvák Sam Smith.

Ten získal mezinárodní uznání díky svému emotivnímu hlasu a hitům, jako jsou například Stal With Me nebo I’m Not the Only One. Jednou z ústředních kapel letošního ročníku bude Queens of the Stone Age, která je známá svým heavy rockem kombinujícím s dalšími žánry. Organizátoři ale pro návštěvníky připravili tradičně i vystoupení interpretů z celého světa, které objevili na zahraničních festivalech.

2. Industriální prostředí Dolní oblasti Vítkovice

Dolní Oblasti Vítkovice, zřejmě nejnavštěvovanější mimopražská lokalita v zemi. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Industriální prostřední Dolní oblasti Vítkovice, kde se festival koná, lahodí oku i ostravským fanouškům, pro které tento areál není žádnou novinkou. Mezi návštěvníky si jedinečný areál s vysokými pecemi získal oblibu. Dolní oblast Vítkovice tak představuje výjimečný příklad úspěšné revitalizace průmyslového dědictví, které nyní slouží jako místo setkávání, vzdělávání a kulturního obohacení pro místní obyvatele i návštěvníky z celého světa. Fanoušci festivalu si mohou industriální prostředí vychutnat nejen ze všech zákoutí festivalu, ale také z Bolt Tower a Bolt Café, odkud uvidí celý areál z výšky.