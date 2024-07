Colours of Ostrava z pohledu rodiče s dětmi na festivalu, 18. července 2024. | Video: Deník/Michaela Kaňoková

Deník otestoval, jak je to s komfortem na festivalu, pokud máte malé děti a přináší 12 důvodů, proč se nemusíte bát vzít děti sebou.

Ne každý hudební festival je vhodný navštívit s dětmi. Colours of Ostrava ovšem patří mezi málo těch, které jsou koncipovány tak, aby se bavila celá rodina. Na děti se tady myslelo, jako při skladbě programu, tak i při budování zázemí.

Za plného provozu Colours of Ostrava jsme vyzkoušeli, na jaké možné problémy by rodiče dětí mohli narazit a jak se k nim postavili pořadatelé. Po prvních dvou dnech můžeme s klidným svědomím říct, že tohle je festival, který si užijí menší i větší děti stejně jako rodiče. A proč? Protože například mimo opravdu bohatého program pro děti, oceníte i vstup pro do 140 cm zdarma.





Představení přímo pro děti



Je již tradicí, že program pořadatelé vybírají tak, aby si na své přišli opravdu všichni. Od milovníku různých žánrů až po každou věkovou kategorii. V dětském programu letos najdete populární duo Kája a Bambuláček, hudební show Mouchy, Klauni na volné noze, Bombarďák nebo koncert písniček z pořadu DějePIC!



Doprovodný program pro děti



Děti se nemusejí spokojit jen s programem na jevišti, ale vyřádit se mohou při opravdu bohaté nabídce aktivit v dětském parku. Od různorodých tvořivých dílen při vyráběni dřevěných památek přes malování na vše možné, pískování, rytí až po další kreativní činnosti. Nezapomnělo se ani na rozvoj pohybových dovedností a děti se protáhnou hned na několika sportovních stanovištích. Rovněž i edukační a Montessori úkoly jsou pro děti ve stanech v ČEZ Family Parku přichystány. Vyzkoušet si mohou také několik druhů stavebnic.

Bavit se budou i na workshopech parkouru, tance, hry na ukulele nebo tréninku s profesionálními mažoretkami.

Ostatně jaké aktivity si děti na Colours užívají můžete vidět v našem videu. A zajímavým nápadem byla třeba výroba loutek od ostravskeho Divadla loutek.

Zdravé jídlo

Sehnat na festivalu jídlo, které by nebylo smažené nebo nešlo o párek v rohlíku je mnohdy kumšt. Na Colours si ovšem můžete vybrat ze všech světových kuchyní a v nabídce jsou i jídla zdravé, od lokálních dodavatelů, pokrmy pro vegany a na své si přijdou i lidé se všelijakými potravinovými alergiemi a omezeními. Dětem šlo tak vybrat jídla, která souznila s jídelníčkem dětí pro jejich správný vývoj.





Nabídka dětského zboží v rámci fair trade



Nabídka letošních stánků je opravdu pestrá. Dětem zde můžete vybrat jak oblečení lokálních tvůrců, tak i dřevěné a udržitelné hračky tuzemských výrobců. A že bylo z čeho vybírat. Dětské oblečení, doplňky hrály barvami a člověk při jejich koupi nemusel mít strach z necertifikovaných látek z dovozu. Stejně tak i u dalších předmětů jako například jste měli jistotu o jejich původu.

Hygienické zázemí pro miminka a batolata



Ve byly k dispozici přebalovací pulty. Rovněž zde. Celkově toalety v areálu jsou pravidelně uklízeny a je jich dostatek.



Soukromí



V rámci ČEZ Family Parku je k dispozici i kojící stan. Maminky tak mohou v soukromí nakrmit své poklady. Tento komfort nebývá na festival běžný a tak je to opravdu velký benefit pro všechny kojící matky.



Vybavení pro rychlé ohřátí či připravení jídla



Ohřát domácí jídlo či kapsičku není na festival problém. Mikrovlnky jsou k dispozici právě v ČEZ Family Parku, kde najdete i varné konvice. Volně jsou také přístupné hygienické potřeby, zajišťuje firma Procter & Gamble, což při delším pobytu na festivalu opravdu oceníte jako nadstandardní přidanou hodnotu.

Přístupnost



Areál Dolních Vítkovic je bezbariérový a lehce se v něm budete pohybovat i s kočárkem. Ano, někde jsou cesty sice trochu prašné, ale pořád se po nich dá snadno projet bez většího oblaku prachu.



Atraktivní areál

Areál je už sám sebou takové velké hřiště plné objevování pro děti. Různá zákoutí skýtají nejedno dobrodružství v očích malých špuntů. Zabavit se tak mohou snadno zrovna i při vystoupení, které jej zas tolik nebaví, ale rodič by si jej rád poslechnul.



Krom dětské zóny, najdete různé prvky pro děti i v jiných místech areálů. Některé zóny či stany partnerů instalovali skluzavky, skákací nářadí či další hrací vybavení přímo pro prcky.



Sluchátka





Ve stánku jsou k zapůjčení protihluková sluchátka pro děti. Sluchátka Earplugs si můžete zapůjčit za vratnou zálohu 1000 Kč při vstupu na festival.



Zajištění ochlazení v horku

I přes tropické počasí, které letos Colours potkalo, nebyl problém v areálu sebe i děti osvěžit. Organizátoři se na vedra připravili a tak osvěžovače a pitnou vodou najdete areálů snadno. Všude jsou také rozmístěny chill out zóny s lehátky, houpací sítě a stany, kde se můžete před sluncem schovat.





Hlídání dětí



A v neposlední řadě je tady služba hlídání dětí. Za stovku na hodinu zde můžete nechat hlídat děti profesionály a jít si užít třeba koncert po svém. Děti budou mít o zábavu postaráno.