Colours of Ostrava, jeden z největších a nejznámějších hudebních festivalů v České republice, opět přilákal do Dolních Vítkovic v Ostravě tisíce návštěvníků. Tento ročník byl plný hudebních vystoupení a bohatého doprovodného programu. Stejně jako u festivalu Beats for Love, který na stejném místě proběhl začátkem července, jsme se návštěvníků na Colours zeptali, co se jim letos nejvíce líbilo, a co by naopak rádi viděli příští rok jinak.

Ostrava má za sebou dva největší hudební a kulturní festivaly. Začátkem července proběhl v Dolních Vítkovicích festival elektronické taneční hudby Beats for Love a od 17. do 20. července se konal i 21. ročník festivalu Colours of Ostrava. Hlavní hvězdou byl například americký zpěvák Lenny Kravitz nebo zpěvačka Zara Larson, ale také desítky dalších interpretů na stagích rozmístěných po celém areálu.

Dotazovaní návštěvníci si na letošním Colours of Ostrava pochvalovali pohodovou atmosféru, interprety nebo velké množství stánků s jídlem.

„Ta atmosféra je super, je tady hodně interpretů, které sice neznám, ale i tak se mi tady líbilo,“ uvedla návštěvnice Bára. Kromě návštěvníků, kteří jsou na Colours pravidelně, nechyběli ani ti, kteří festival navštívili úplně poprvé. I ti byli spokojeni.

„Nám se líbí všechno. Jsme poprvé, takže nemáme s čím srovnávat a kritizovat. Je tady toho hodně a jsme opravdu nadšení. Příští rok bude třeba odpověď jiná, ale momentálně jsme spokojení,“ řekla s nadšením návštěvnice Lenka.

Málo inovací a dlouhé pauzy mezi inteprety

Na dotaz, co se návštěvníkům nelíbilo, dostala redakce různé odpovědi. Na festivalu Beats for Love návštěvníci stěží hledali něco, co by si představovali jinak. Na Colours to bylo podobné, ale i přesto našli pár drobností, které by do příštího roku chtěli změnit.

„Pauzy mezi interprety na hlavní stagi byly opravdu velké a někdy už to byla nuda. Bylo by lepší na sebe koncerty více navázat,“ zhodnotil návštěvník Jakub s partnerkou Klárou. Někteří vzpomenuli i vysoké ceny za jídlo nebo horší interakci interpretů s publikem. „Chtělo by to více prvků, které by rozproudily lidi. Ty inovace v programu poslední roky tady trošku váznou,“ konstatoval návštěvník Ivan, který letos nebyl spokojen ani s večerním zákazem průchodu z T-mobile stage k hlavní gastro ulici.

Na sociálních sítích během festivalu rezonovaly negativní reakce na přítomnost českého zpěváka a rappera Calina, jehož vystoupení během pátečního večera v Chandon & Henessy lounge způsobilo velké fronty návštěvníků a před vstupem do stanu se tak shromáždily stovky lidí.

„Absolutně nezvládnutá organizace na Colours. Pozvete Calina a minutu před začátkem začnete řešit, že prostor je přeplněný,“ napsal na sociální síť X jeden z rozhořčených návštěvníků. O oficiální vystoupení v programu Colours of Ostrava ale nešlo, což následně potvrdili i organizátoři Colours. „Je to host partnerů, ale příští rok by mu stage slušela. Bohužel toto je primárně na Henessy,“ uvedli organizátoři pod příspěvkem.

