Druhý den festivalu Colours of Ostrava, 18. červcence 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Colours of Ostrava se přehoupl do své druhé poloviny. Druhý den festivalu se v Ostravě skvěle bavily tisíce lidí v tradičně přívětivé atmosféře.

Hvězdou dne byl Sam Smith, ovšem Colours of Ostrava i druhý den festivalu nabídl kvantum dalších zajímavých jmen. Lidé se bavili při Tata Bojs, hrál Mig 21, Billy Barman, Bat for Lashes, Arleta a další.

Festival se tak přehoupl do druhé poloviny. V pátek program nabízí například vystoupení Lennyho Kravitze, německé elektronické legendy Tangerine Dream, skvělý line-up se špičkami české i slovenské hudebné scény nabízí Fullmoonstage, kde zahraje nejen legendární The Ecstasy of Saint Theresa.