/ANKETA DENÍKU/ Letošní datum 19. až 22. července mají v kalendáři mnohdy zablokované už od poloviny minulého roku. Někteří kvůli festivalu Colours of Ostrava pravidelně plánují rodinné dovolené, všichni si tam jdou užít čtyři dny nenucené zábavy. Co „Coloursy“ znamenají pro osobnosti z regionu a partnery festivalu?

Colours of Ostrava. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding

Jan SvětlíkZdroj: Deník/Lukáš KaboňColours of Ostrava jsou dnes už jednoznačně silnou značkou, která pomáhá k pozitivnímu obrazu nejen Ostravě, ale i celému Moravskoslezskému kraji. Skoro každý, kdo na Colours přijede, je příjemně překvapený celým městem a zdejší atmosférou. Pro mě osobně je to do určité míry satisfakce za rozhodnutí vrátit kus průmyslových pozemků zpátky lidem. Když se celý areál Dolních Vítkovic zaplní návštěvníky, je to vždycky působivé. Industriální architektura je monumentální, k tomu historicky daný genius loci plný současné pozitivní životní energie, to je kombinace, jakou budete v Evropě těžko hledat na jiných místech, na jiných festivalech. Já osobně si festival každý rok užívám a současně během něj krásně vidím, které ze starých budov by se ještě daly lidem zpřístupnit, co bychom mohli ještě vylepšit, nabídnout. Čili Colours jsou pro mě takové spojení relaxu a inspirace k práci. Navíc si na Colours of Ostrava cením i toho, že nabízí nejrůznější zajímavé debaty a diskuse. Právě ty do Dolních Vítkovic, jejichž posláním je především vzdělávání, rozhodně patří.

Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora Ostravy pro kulturu

Lucie Baránková VilamováZdroj: Deník/Radek LukszaKdyž se řekne Colours of Ostrava, napadají mě slovní spojení jako např. vlajková loď či festival festivalů. Jsem jeho pravidelnou návštěvnicí a prakticky každý rok již jeho poslední den konání zjišťuji termín ročníku dalšího, abych si ho mohla zapsat do svého kalendáře a začít se těšit. Colours totiž dávno překonal hranice města Ostravy i naší země. Organizátoři jej každý rok umí posunout zase o kus dál. A když si myslíte, že už není kam, vždy vás překvapí něco originálního, zajímavého a neotřelého. Jsem pravidelnou účastnicí Meltingpotu, který je pro ně velmi inspirující a zároveň je to příležitost poslechnout si české i světové osobnosti pohybující se v různých oborech lidské činnosti. Letošní ročník je opět nabitý velkými jmény, já se však nejvíc těším na Ellie Goulding. Věřím, že 20. ročník bude ten nejlepší, který jsme zatím zažili.

Tomáš Šiřina, ředitel Dolních Vítkovic

Tomáš Šiřina.Zdroj: DeníkI když nejsem úplně fanatický festivalový fanoušek, jsem na Colours hrdý. K lepšímu obrazu Ostravska pomohl festival víc, než si možná uvědomujeme. A ve vztahu k industriálnímu areálu Dolních Vítkovic je to podobné. Colours pomohly k tomu, že je po Evropě známý, naopak taky určitě platí, že až Dolní Vítkovice daly „kolorsům“ punc výjimečnosti. Jako obyvatel historického centra si pamatuji první ročník Colours, který se odehrával v okolí Stodolní ulice a na přilehlých parkovištích. Všechno bylo tehdy v plenkách, Zlata Holušová a tehdejší místostarosta Moravské Ostravy Vilém Antončík obcházeli byty v okolí, aby lidem nabídli ubytování v Beskydech na festivalový víkend, pokud jim vadí hluk z festivalu, který měli prakticky před okny. Nikdo toho nevyužil. Pak festival rostl a v posledních letech je z něj opravdu akce evropské velikosti s hvězdami světové úrovně. Pro Ostravu a celý kraj je to výborné.

Pavel Šedivý, výkonný ředitel Liberty Ostrava, generálního partnera festivalu

Pavel ŠedivýZdroj: Deník/Petr JiříčekColours of Ostrava je jedinečný festival. Jsem nesmírně hrdý, že jsme jeho generálním partnerem již více než deset let. Těším se opět na bohatý program, který nabízí pestré hudební žánry od komerčních až po ty alternativní, mezi něž patří řada věhlasných jmen současné české i mezinárodní hudební scény. Určitě budu mít z čeho vybírat a těším se, že si festival a jeho výjimečnou atmosféru užiju. Zaujal mě i doprovodný program v rámci Meltingpotu, jehož letošním hlavním tématem je Dlouhověkost, zdraví nebo Svět ve změně, což rezonuje i s naší strategií učinit Ostravu nejen průmyslovým srdcem našeho regionu, ale také jeho zeleným a udržitelným srdcem. Chceme být nadále pro všechny, kdo žijí a pracují v Ostravě i v jejím okolí dobrým sousedem, a proto podporujeme důležité místní akce, jako je Colours of Ostrava. Těším se na setkání s lidmi v naší Liberty zóně, kde budeme moct prostřednictvím našeho Tance pro život společně podpořit ostravský parahokejový tým Flammingos.

Ivo Vondrák*, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje

Ivo VondrákZdroj: Deník/Lukáš KaboňUž deset let plánujeme dovolenou tak, aby nekolidovala s termínem Colours of Ostrava. Je to natolik zajímavá a výjimečná akce, že by byla nesmírná škoda se jí nezúčastnit. V tom jsme doma zajedno. Jsem rád, že i po covidu se tato tradice udržela a že Colours zůstávají součástí už neodmyslitelné tradice Moravskoslezského kraje. Je to důkaz, že lidé se umí postavit nejen práci, ale i zábavě, kterou Colours přináší. Moc se těším, pevně věřím, že to bude opět nesmírně zajímavý ročník a že opět vše klapne na výbornou. Je jedno, jestli bude hezky, nebo bude pršet, „Coloursy“ se vydaří, o tom jsem přesvědčen. Navíc budu mít tu čest zahájit diskuzní fórum Meltingpot. Je důležité si uvědomit, že tamní dialog a možnost tříbit vlastní názory je obzvlášť dnes nesmírně důležité.

Petr Jiříček, redaktor Moravskoslezského deníku

Petr JiříčekZdroj: Jiří ZerzoňPolovinu července trávím už řadu let pravidelně v areálu Dolních Vítkovic. Z pracovních důvodů se do areálu vydávám v době, kdy teprve první návštěvníci přicházejí, po odbytí si zpravodajských povinností se však vždy těším na dobrou zábavu. Ať už si pod tím lze představit špičkovou či neokoukanou hudbu, řečníky o rozmanitých tématech na Meltingpotu či spoustu lidiček v rámci doprovodných aktivit v areálu. Příjemně si člověk popovídá s prodejcem rychlého občerstvení i s výrobcem dětských hraček v design zóně. Jako by všichni najednou zapomněli na své problémy a nad Ostravu se snesla kopule, pod níž panuje jen dobrá nálada. Nejen proto je radost tady Colours of Ostrava mít.