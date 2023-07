/VIDEO, FOTO/ Festival Colours of Ostrava už dávno není jen o hudbě. Součástí je už šestým rokem i diskuzní fórum Meltingpot. Páteční živou talkshow od autorů podcastu Kecy & Politika šéfkomentátora Reflexu Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose doplnil i prezident České republiky Petr Pavel. Jedním z témat na hodinové talkshow s prezidentem byl i jeho názor na možnou amnestii pro odsouzené ve spojitosti s konopím. A co na to prezident?

Prezident Petr Pavel na festivalu Colours of Ostrava, 21. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Petr Pavel hned v úvodu talkshow zavzpomínal na jeho poslední návštěvu v Ostravě, kterou navštívil ještě před zvolením do úřadu. „Překvapila mě velká podpora, která mě tady čekala. Pak už se to vezlo na vítězné vlně,“ vzpomínal Petr Pavel na jeho návštěvu, kdy ho na Masarykově náměstí přivítaly davy lidí. Podobně to bylo i v Gongu, kde sál s kapacitou 1500 diváků hlásil vyprodáno několik dní před začátkem festivalu.

Regulovaná legalizace je na místě

Autoři podcastu Kecy & Politika Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos, kteří dlouhodobě legalizaci marihuany podporují, se prezidenta během debaty například zeptali, zda plánuje udělit amnestii lidem odsouzeným ve spojitosti s konopím.

„Já se v téhle věci stavím tak, že podle posledních poznatků páchá konopí mnohem méně škody, než jiné povolené drogy. Regulovaná legalizace je proto na místě. Pokud bychom k tomu dospěli, a já bych pro to byl, pak by nemělo smysl, aby lidé, kteří byli odsouzeni za něco, co je momentálně legalizováno, nadále seděli ve vězení. Byl by to jistě dobrý důvod k tomu tu amnestii udělit,“ řekl prezident Petr Pavel. Za svou odpověď si ihned vysloužil dlouhý potlesk z publika.

Kromě amnestie kolem regulované legalizace konopí, se vyjádřil i k dalším možným amnestiím. „Můj předchůdce nechal tuto pravomoc na ministerstvo spravedlnosti. Až se splní všechny úkony k tomu, aby se tato pravomoc opět převelela zpět na kancelář prezidenta, tak si vezmu zpět plnou kompetenci týkající se amnestií,“ uvedl v Gongu prezident.

Podle Petra Pavla je však na místě, se podívat na celý právní systém, kvůli nepřiměřeným trestům. Za zpronevěru majetku by tak podle prezidenta neměl být stejný trest jako za brutální vraždu. „Vrah by měl dostat víc,“ řekl prezident.

Novoroční projev

Na řadu přišla i další témata, týkající se například války na Ukrajině nebo obnovení tradice novoročního projevu. „Myslím, že novoroční projev má větší smysl než vánoční poselství. Je dobré zhodnotit uplynulý rok, nastínit ten budoucí a dodat lidem důvěru, že to zvládneme,“ řekl s úsměvem prezident. Moderátor talkshow Bohumil Pečinka se poté Petra Pavla zeptal, jaký by si přál mít přídavek ke jménu, po vzoru například Boleslava Ukrutného. „Petr První Pohodový,“ odpověděl s jistotou prezident, čímž si opět získal potlesk publika.