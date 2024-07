Tipy na nápoje na festivalu Colours of Ostrava, 19. července 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Pivo, míchané drinky, ledová tříšť nebo voda? Během festivalu Colours of Ostrava, který do soboty 20. července probíhá v Dolní oblasti Vítkovice, se návštěvníci osvěžují nejrůznějšími nápoji.

Na festivalu je mnoho možností, ze kterých si můžete vybrat to, na co máte zrovna chuť. S teplým počasím se velké procento návštěvníků neprochází bez kelímku piva v ruce. Deník proto připravil přehled těch nejzajímavějších nápojů, které letos Colours nabízí.

Exotický flamendr

Netradiční název nápoje skrývá osvěžující frizzante s mangem, San Pellegrinem a ledem. Majitelem stánku je Martin Svačinka, který se stánky s drinky na akcích a festivalech začal před třemi lety. „Každý rok u nás mezi návštěvníky vede jiný drink. Letos to je určitě Exotický flamendr. Vymýšleli jsme, co připravíme zákazníkům do tohohle vedra vytvoříme a došli jsme k našim třem drinkům. Jsou osvěžující a není tam tolik alkoholu, tak nám lidé nepadají kolem stánku,“ uvedl se smíchem majitel Cheese Mafia Martin Svačina. V nabídce je kromě osvěžujícího letního drinku s tóny manga například i drink „Jahodou napřed“ nebo „Opilé Hugo“.

Kdo: Cheese Mafia

Za kolik: 140 korun

Kde: Naproti Multifunkční haly Gong

Chandon Garden Spritz

Rozsáhlá Chandon & Henessy lounge nedaleko Velkého světa techniky je místem, kde si mohou návštěvníci odpočinout na křeslech a u toho si vychutnat nějaký z drinků, které zdejší stánek nabízí. Mezi ty nejzajímavější patří alkoholický aperitiv. „Mezi zákazníky je nejoblíbenější jednoznačně Chandon Garden Spritz, který je připraven na bázi argentinského šumivého vína, obohaceného macerovanou pomerančovou kůrou a bylinkami. Je to nápoj, který když si tady zákazníci oblíbí, tak si ho mohou koupit i mimo festival například na e-shopu,“ řekl Jan Ledinský za Chandon & Henessy lounge.

Kdo: Chandon lounge

Za kolik: 170 korun

Kde: Ve food zóně u Velkého světa techniky DOV

Nealko Proovan z Elektrárny

Ve světě piva se v posledních letech objevují chuťově lehčí ležáky, které si oblíbili zejména návštěvníci festivalů kvůli horkému počasí. Kdo nechce sáhnout po alkoholickém nápoji, může vyzkoušet nealkoholický Proovan z Elektrárny. „Nejčastěji si tady všichni objednávají Themži, protože jde o svěží slabší pivo s ovocným dozvukem. Do tohoto počasí ideální. Pak máme ještě Yuzu Ale nebo Kisseláč meruňka,“ řekl za Elektrárnu u malého stánku Tomáš Mrnuštík. Elektrárna funguje pod Plzeňským Prazdrojem jako nezávislý experimentální minipivovar a na Colours má i svou zónu v přízemí budovy Futureum.

Kdo: Elektrárna/Pivo z Plzně

Za kolik: 65 korun

Kde: U design zóny

Radegast Ryze hořká 12

Neodmyslitelnou součástí festivalu je bezesporu pivo, které teče proudem na stáncích po celém festivalu. Pivní rekord padl na Coloursech před pěti lety v roce 2019, kdy se vypilo asi 480 tisíc půllitrů piva. Stánkům s pivem vévodí Radegast Pub, který je součástí Coloursů již několik let a pivo si zde mohou návštěvníci vychutnat i ze skla. V nabídce je například Ryze hořká 12, Radegast rázná 10 nebo ochucený Birell. Objednávkám ale vévodí klasika, tedy Radegast ryze hořká 12, která letos vychází na 69 korun. Radegast Pub ale kromě piva zaujme návštěvníky i dalšími aktivitami. „Letos máme v Radegast Pubu například zónu zadržování vody v krajině či fotokoutek. Lidé si u nás mohou prohlédnout i kánoi Vávry Hradílka nebo navštívit školu čepování, která zde probíhá v několika časech a lidé mohou přijít vyzkoušet nebo dozvědět se i to, jak správně čepovat pivo,“ uvedl Josef Jalůvka, senior brand manager Radegast pro Česko a Slovensko.

Kdo: Radegast Pub

Za kolik: 69 korun

Kde: Vedle Národního zemědělského muzea

Frisco ledová tříšť

Frisco zóna u Národního zemědělského muzea letos žije zejména kvůli karaoke, na které návštěvníci stojí fronty. Ty jsou ale i při čekání na mangovo-limetkové osvěžení v podobě Frisco ledové tříště s příchutí mango-limetka. „Nejvíce se u nás pije čepovaný jablečný cider Frisco a potom určitě mango-limetka, která je letošní novinkou. Pro návštěvníky jsme připravili i variantu v ledové tříšti, která je mezi návštěvníky opravdu oblíbená,“ uvedla Zuzana Fialová, produkční Frisco Plzeňský Prazdroj. Ti, kteří nechtějí variantu v ledové tříšti, si mohou objednat Frisco mango-limetka i v klasické variantě. Kromě karaoke se v zóně promítají i hudební filmy nebo se hlasuje o nejlepší outfit na fotografiích, které si mohou návštěvníci pořídit v místním fotostánku.

Kdo: Frisco zóna

Za kolik: 69 korun

Kde: U vstupu do Národního zemědělského muzea

Aperol Spritz Marakuja

Nedávno otevřená italská restaurace L’Osteria láká návštěvníky na prostornou zahrádku vedle Multifunkční haly Gong. O festivalové osvěžení s nádechem Itálie se tady postará Aperol Spritz Marakuja, který je zároveň nejžádanějším drinkem v L’Osterii. Sladký nádech marakuji dodává ikonickému drinku šmrnc a nádech exotiky. „Alkoholickým nápojům vévodí určitě Aperol Spritz Marakuja nebo Hugo Spritz. Kdo nechce pít alkohol, tak si nápoje může objednat v nealkoholické verzi,“ dodal generální manažer pobočky Tomáš Dzurja. Aperol Spritz Marakuja je od klasické originální verze

Kdo: L’Osteria

Za kolik: 138 korun

Kde: Naproti Multifunkční haly Gong