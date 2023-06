/FOTO, VIDEO/ Pro jubilejní 20. ročník festivalu Colours of Ostrava udělali organizátoři revoluční krok. V areálu Dolních Vítkovic od 19. do 22. července už nepůjde platit hotovostí, (téměř) výhradně jen platební bankovní kartou. S jednou drobnou výjimkou…

Tisková konference k festivalu Colours of Ostrava, 25. května 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Coloursy“ se nevydaly cestou čipů s nahráváním zvolených částek, platit se na festivalu bude nově už jen bankovní kartou (plastovou kartou či nahranou v telefonu nebo v hodinkách). To bylo možné i v minulosti, terminál však neměli všude. Nyní je to povinné, od letoška je proto platba v hotovosti zrušená.

„Bude to největší organizační změna na festivalu. Nepůjde o žádný čip na ruce, na který by se nahrávala hotovost a lidé si museli hlídat, kolik jim zbývá, případně museli peníze opět dobíjet. Budou platit vlastní kartou jako v běžném životě. Zkušenosti ukazují, že platby kartami velmi zrychlují a zpohodlňují obsluhu a přesně takový festival my chceme,“ řekla Deníku ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Kartami se tak bude platit veškeré občerstvení, suvenýry – ať už ty festivalové nebo u přítomných stánkařů, úschovna i všechno ostatní.

„Festival se letos rozhodl přejít na plně bezhotovostní formu. Není to náš tlak, ale rozhodnutí organizátorů festivalu, které jsme přivítali. Rádi se zbavíme front před bankomaty a věříme, že to pomůže posunout kvalitu festivalu zase o kousek dál,“ okomentoval krok pro letošní ročník Tomáš Salomon, který od roku 2016 stojí v čele České spořitelny.

Její klienti, kteří mají zároveň kartu VISA, navíc dostanou zpět na účet 5 procent z veškeré útraty na festivalu.

„Skutečně všude budou terminály, aby systém fungoval po celou dobu konání festivalu,“ dodala výkonná ředitelka festivalu Petra Řezníčková s tím, že organizátoři a dodavatel systému garantují jeho spolehlivost během akce.

Kdo by přesto nechtěl platit kartou, brát si ji s sebou na festival, nebo neměl zřízený bankovní účet, nemusí zoufat. „Ještě před hlavní branou festivalu budou ve stánku s merchandisingem připravené přednabité karty Sodexo v hodnotě 500, 1000, 2000 a 3000 korun. Půjde o jednorázové karty, které nelze znovu dobít a není nutné je vracet,“ popsal další možnost promotér festivalu Jiří Sedlák. Nabité karty Sodexo před areálem bude možné hradit hotově.

Prodáno je 70 procent kapacity areálu. Tradicí nejen Colours of Ostrava je předprodej ve vlnách, přičemž s každou další vlnou se cena vstupenky zvyšuje. Nyní je v prodeji 4. vlna vstupenek za 4190 korun na všechny čtyři festivalové dny, která potrvá do 31. května.



„Od prvního června budou vstupenky k dostání až do začátku festivalu za 4390 korun, na místě samotném pak budou k dostání za 4590 korun,“ řekla Deníku výkonná ředitelka Colours of Ostrava Petra Řezníčková.Chování návštěvníků při pořizování vstupenek se podle organizátorů, stejně jako v dalších oblastech života, změnilo.



„Koupi vstupenek nechávají nyní více na období před samotným festivalem nebo doslova na poslední chvíli, protože od covidu už si nejsou jistí, zda se akce uskuteční,“ řekl promotér festivalu Jiří Sedlák. I v minulých letech se ale ještě tisíce vstupenek prodaly přímo na místě, podobná očekávání mají organizátoři také letos.



„Aktuálně je vyprodáno zhruba 70 procent vstupenek, které nám umožňuje dát do oběhu kapacita areálu Dolních Vítkovic,“ dodala Řezníčková s tím, že asi v poměru osmdesát ku dvaceti procentům převažují čtyřdenní vstupenky nad jednodenními, které jsou v nabídce také.