Dvacátý ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava je zpět. Hned první den nabídne nabitý program v čele s americkou kapelou OneRepublic. Brány festivalu se pro návštěvníky otevřely ve středu ve 12 hodin. Kdo jsou hlavní interpreti, kteří vystoupí na hlavním pódiu největšího ostravského festivalu? Deník připravil krátký přehled hvězd, které budou mít za úkol rozezpívat a roztančit davy návštěvníků.

Hlavní hvězdy festivalu Colours of Ostrava2023 | Foto: Se souhlasem Colours of Ostrava.

OneRepublic

- středa 19. července 2023 od 22.30 do 0.00

První festivalový den rozezpívá publikum americká pop-rocková kapela OneRepublic. Jedna z nejoblíbenějších skupin posledních let srší energií a svižným, chytlavým optimismem. Společně vytvořili několik globálních megahitů, které vévodily hudebním žebříčkům. Mezi nejznámější písně patří například Secrets, Apologize, Counting Stars nebo Feel Again. Frontman skupiny Ryan Tedder však píše světové trháky nejen pro vlastní kapelu, ale také pro zpěvačku Beyoncé, Miley Cyrus, Katy Perry, Taylor Swift nebo zpěváka Eda Sheerana. Jednou z posledních písní, kterou si kapela OneRepublic získala své posluchače, je I Ain’t Worried. Tu si pro svůj blockbuster Top Tun: Maverick nechal napsat sám Tom Cruise.

Ellie Goulding

- čtvrtek 20. července 2023 od 22.45 do 0.00

Jedna z nejúspěšnějších britských popových zpěvaček posledního desetiletí má na kontě osmnáct milionů prodaných alb. K jejím nejpopulárnějším skladbám patří Outside, Miracle, Outsider nebo doprovodná skladba k filmu Padesát odstínů šedi Love Me Like You Do. Ellie Gouding zpívala v americkém Bílém domě a vystoupila i na královské svatbě prince Williama a Kate. Kromě hudby se věnuje i životnímu prostředí a jako enviromentální aktivistka byla jmenována velvyslankyní dobré vůle OSN pro životní prostředí.

Burna Boy

- pátek 21. července 2023 od 23.15 do 00.30

Zpěvák, raper, hitmaker a producent. Damini Ebunoluwa Ogulu, který vystupuje pod uměleckým jménem Burna Boy, za svou kariéru dobil několik největších koncertních pódií. Africká superstar má miliardy shlédnutí a poslechů svých písní. Ve dvaatřiceti letech se Burna Boy zařadil mezi postavy měnící vnímání afrického kontinentu. Nejčastěji je spojován s afropopovou vlnou, která od 80. let zasahuje globální scénu. Prostřednictvím svých hostů zařazuje i soul, hip hop, jamajský dancehall nebo britský house. Podílel se i na několika nahrávkách spolu s Beyoncé, Justinem Bieberem nebo Edem Sheeranem. Mezi jeho nejposlouchanější písně patří například hit Location, For My Hana nebo Last Last.

Macklemore

- sobota 22. července 2023 od 22.00 do 23.15

Další hvězdou festivalu Colours of Ostrava je americký rapper, hudebník a skladatel Macklemore. Dobyvatel světových hitparád nejdříve spolu s producentem Ryanem Lewisem vytvořil debutové album The Heis a se singlem Thrift Shop obdržel čtyři ceny Gammy. Macklemore, vlastním jménem Benjamin Hammond Haggerty, se poté osamostatnil a soustředí se na skladby plné chytlavých melodií, zapamatovatelných refrénů, které jsou doprovázeny tanečně nabitými videoklipy s miliardovou sledovaností. Pauzu od poslední desky ukončil během letošního jara, kdy ohlásil vydání nového alba.

Purple Disco Machine

- sobota 22. července 2023 od 00.30 do 2.00

O roztančené finále dvacátého ročníku Colours of Ostrava se postará jeden z nejzábavnějších DJů současnosti. Německý producent Tito Piontek má za sebou vystoupení na předních světových festivalech, jako jsou například americká Coachella, belgický Tomorrowland a španělský Primavera Sound. Miliony posluchačů zaujaly jeho skladby Hypnotized, In The Park nebo Dopamine. Piontekovy písně obsahují známé zvuky chytlavých hitů, které letošní Coloursy promění v opravdu barevný večírek.

Kompletní program festivalu Colours of Ostrava najdete na www.colours.cz/program-festivalu.



