U dvanáctky Radegastu je to o pět korun na dnešních dvaapadesát. Není to však jediná změna,která nedoprovází jen pivo, ale i všechny nealkoholické nápoje. Letos je návštěvníci dostanou do klasických kelímků, nikoli takzvaných nicknacků, tedy vratných kelímků, které s polepem bývají pro pravidelné návštěvníky cenným sběratelským artiklem a vzpomínkou.

„Vedlo nás k tomu letos několik důvodů, přičemž ten hlavní je hygienický. Po covidu jsme jednorázové kelímky vyhodnotili jako lepší variantu,“ říká promotér festivalu Jiří Sedlák.

„Dále je to i proto, že v Ostravě není myčka nicknacků, která je až v Brně, což je velká vzdálenost, navíc kelímky, které letos používáme, už jsou z recyklovaného plastu a po svém použití budou opět zrecyklovány přímo v regionu pro potřeby tytéž či třeba budou plasty využity v interiérech automobilů,“ vysvětluje Sedlák. Jak tomu bude v budoucnu, se podle něj ještě uvidí, kdo by si však letos chtěl přinést vlastní kelímek, může.

Festival však zdaleka nebude jen o hudbě a pivu, mnohé návštěvníky láká i proto, že je festivalem chutí. Chybět na něm nebudou třeba už tradiční Pálavské langoše, které se s česnekem, kečupem a sýrem prodávaly před covidem za 90 korun, dnes za 135 korun.

„Nejvíce lidí si v Ostravě dává kombinaci česnek, kečup, sýr a tatarka, tady se jí spotřebuje neskutečné množství, tolik jí ani nedokážeme udržet v chladu. Spousta lidí to tady tak jí, přitom ani nejsou Ostraváci, ale je to zkrátka místní anomálie,“ říká provozovatel Pálavských langošů Jiří Plzák, podle něhož tomu tak jinde není. „Třeba v Chrudimi nám kilo tatarky v tubě vydrží čtyři dny a půlka ještě zbude. Tady zmizí tatarka hned, máme jí 15 kilo na každý den, a ještě to je málo, v osm večer už kolikrát není,“ popisuje Plzák Ostravu coby „region tatarkovity“.

A kolik by chtěl langošů na festivalu prodat? „To ví jen manželka, účetní a finanční úřad, ale každý má jiná čísla,“ směje se Plzák. S lidmi se rád dá do řeči.

Stánkový prodej jako loterie

Vstřícně o své branži hovoří i Alexaner Suchánek, který pod hlavičkou Trdelník Hlavín prodává oblíbené sladké pokušení.

Stánkový prodej na festivalech a davových akcích je podle něj vždy loterie. „Nikdy nevíte, co očekávat. Záleží na počasí, rozmístění stánků, náladě a typu návštěvníků, kolikát méně lidí rovná se větší tržby,“ říká Suchánek. Za pronájem plochy u Liberty Stage zaplatil pořadatelům 20 tisíc korun a sám neví, který den po odečtu dalších nákladů vlastně začne vydělávat.

Poté, co se už v areálu pohybovali první návštěvníci, neměl zcela jasno ještě ani o ceně. „Běžně prodáváme trdelník za 90 korun a to míváme pomalu nejlevnější jídlo. Tentokrát ho asi dáme za sto korun, protože naproti nás je další prodejce, který je prodává za stovku. A těch deset korun už lidé neřeší,“ vysvětluje stánkař.

Zejména v pozdějších odpoledních a večerních hodinách se lidé zastavují také na víno. Jeho cenovka se nezměnila, na rozdíl od samotného vína, které je nákupem levnější, byť prý ve stejné kvalitativní kategorii, takže koncovému zákazníkovi může být prodáno za stejnou cenu jako v dřívějších letech. O dvacet korun ale podražily míchané nápoje.

„Nejčastěji lidé berou dvě deci, ale skupiny kolikrát sahají po celých lahvích. A jelikož je tu sklo zakázané, přímo před lidmi je přeléváme do plastových lahví,“ popisuje barevné praktiky Ondřej Konečný z vinárny Ostrawina. Kolik stojí další nápoje a pochutiny, naleznete v tabulce u článku.

Nápojový ceník

Radegast 10° - 45 Kč

Radegast 12° - 52 Kč

Kingswood - 55 Kč

Ratar - 52

Piva Proud

Ventil - 59 Kč

TheMže - 59 Kč

Proovan - 59 Kč

Soutock - 69 Kč

Yuzu Pale Ale - 59 Kč

Birell světlý - 43 Kč

Birell ochucený - 43 Kč

Birell ochucený plech - 47 Kč

Vína

Víno veltlínské zelené 0.2l - 45 Kč

Víno Frankovka 0.2l - 45 Kč

rozlévané víno: 40 – 70 Kč/1dcl (300 – 520 Kč/láhev)

Lihoviny

Jack Daniels s kolou - 119 Kč/0,04l

Jägermeister - 59 Kč/0,04l (30 Kč/0,02l)

Nealko

Kofola čepovaná - 45 Kč (29 Kč/0,3l)

Malinovka čepovaná: 45 korun/0,5l (29 korun/0,3l)

Rajec čepovaný 0,75l - 39 Kč (25 Kč/0,3l)

Frisco - 59 Kč/0,4l (55 Kč/0,33l v lahvi)

Ceny jídel

langoš (česnek, kečup, tatarka, sýr): 120 – 135 Kč

trdelník: 100 Kč

párek v rohlíku maxi: 70 Kč

pizza: 80 Kč/50cm (=1/8 pizzy)

slaná palačinka: 120 Kč (sladká 80 – 110 Kč)

chléb s pomazánkou: 50 Kč

kebab: 150 Kč

burger: 149 – 190 Kč

nudle: 140 – 180 Kč

hranolky: 70 – 100 Kč

bramborák: 26 – 32 Kč/10dkg

klobása s chlebem: 130 Kč

slaný popcorn: 50 Kč (sladký 35 Kč)

domácí brambůrky: 99 Kč/150g

nachos se salsou: 100 Kč/velké (75 Kč/střední)