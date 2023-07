/FOTO, VIDEO/ Komentářů, že Colours of Ostrava je festival pro mladé, lze běžně zaslechnout víc než dost. Od lidí, kteří ho nenavštívili. Skutečnost je ale jiná, což dokládají zkušenosti a zážitky samotných návštěvníků starších generací.

Starší generace si užívají festival Colours of Ostrava. V sobotu mají vstup zdarma | Video: Deník/Petr Jiříček

Jitku a Zdenka z jižní Moravy přivedl na Colours před lety syn. „Mysleli jsme si, že je to pro mladší, ale ve výsledku jsme zjistili, že asi třetina návštěvníků se nám tu jeví padesát plus,“ řekli manželé od Brna. Letos se na Colours vrátili potřetí, byť výjimečně jen na jeden oproti obvyklým čtyřem dnům.

„Projdeme od všeho něco. Vyzkoušíme všechny stage, aby nám program na sebe hezky navazoval, něco máme i naposloucháno,“ zmínili přípravu.

Jídlo a pití na Colours: Kolik stojí a jaký je výběr? Podívejte se, co neminout

Litují však, že čtvrteční koncert ze zdravotních důvodů zrušila Ellie Goulding. „Částečně jsme si tento den naplánovali i kvůli ní. Je to mírné zklamání, když člověk investuje nemalou částku na jeden den, ale to bohužel nikdo neovlivní,“ dodali Jitka se Zdenkem, kterým syn doporučil Kavinského. „Líbí se nám, že tu člověk přijde do styku s různými žánry, a když se mu něco nelíbí, přesune se dál.“

Podobně to mají partneři Štěpán s Janou. „Chceme si poslechnout žánry, které tolik nehrají v rádiích. Podle mě si zde najdou své i starší generace, navíc jsou zde i poutavé přednášky,“ doporučili Ostravané, kteří chodívají na Colours pravidelně od roku 2016, diskuzní fórum Meltingpot.

Manželská tradice

Petr s Jarkou z Frýdku-Místku chodívají ještě déle. „Téměř pravidelně jsme tu už od dob, kdy se festival konal ještě na Černé louce a na hradě. Prostředí nám tam přišlo hezčí, ale co se nemění, to jsou různé druhy hudby, které si tady člověk vždy rád poslechne. Líbí se nám muzika, která na Colours je,“ oceňují každoroční výběr organizátorů, přestože ne vždy jde o pro ně známá jména.

„Letos zde pro nás moc známých kapel není, ale rádi nějaké nové objevíme a poslechneme si je naživo, je to jiné, než někoho poslouchat v rádiu!“ říkají, proč by je ani nenapadlo manželskou tradici zrušit.

FOTO: Druhý den festivalu Colours of Ostrava odstartovala Ewa Farna

S kamarádkou a vnučkou dorazila také paní Jana. „Chodíme každým rokem, líbí se nám tady vše, hlavně večerní programy, jak je vše krásně osvětlené. A ta hudba!“ říká seniorka s pořádným drajvem.

„Je to tady úžasné. Jídla, pití, všeho je dostatek, vůbec se nenudíme. Je to festival pro všechny generace,“ má jasno Jana, která i popáté na Colours dorazila na všechny čtyři dny. Neuvažovala proto, že by využila jen sobotního bezplatného vstupu pro seniory. „S festivalem už vždy počítáme při plánování letního programu,“ vysvětluje. Na webu Deníku se můžete podívat či poslechnout si autentické reakce starších návštěvníků ve videu.

K TÉMATU

Senioři v sobotu na Colours zdarma

Organizátoři festivalu dostáli také letos své tradici a v sobotu umožní vstup zdarma všem lidem na 65 let. „Stačí, když příchozí ukážou občanský průkaz s datem narození, výměnou za to dostanou festivalovou pásku a budou vpuštěni do areálu,“ popsal velmi jednoduchý proces promotér festivalu Jiří Sedlák. Přijít tedy může kterýkoli senior starší 65 let bez předchozí rezervace.