Bratr a ostravský předskokan jedné z největších letních akcí v Česku skončil. A odvedl skvělou práci. Po oba víkendové dny zaplněná porubská Hlavní třída toho byla důkazem. Davy lidí neodradily ani občasné prudké deště. A za dveřmi už jsou Colours of Ostrava. Jubilejní dvacátý ročník slibuje nejlepší a nejpohodlnější festivalovou zábavu v Dolní oblasti Vítkovice. Deník se stal hlavním mediálním partnerem a přinese maximum informací. Mezi novinky patří výhradně platba bankovní kartou, naopak se navazuje na loňské jednorázové kelímky. Co hlavní hvězdy a diskuzní fórum Meltingpot?

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Do začátku 20. ročníku Colours of Ostrava zbývají poslední týdny. Prestižní multižánrový festival s velkými hvězdami světové hudební scény se i letos koná v areálu Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě, a to ve dnech od 19. do 22. července.

A Deník bude blíž než kdy dříve.

Po letech totiž bude opět hlavním mediálním partnerem akce. „Colours od Ostrava patří k největším a nejvýznamnějším hudebním festivalům v zemi, proto jsme rádi, že se ke spolupráci s tímto festivalem vracíme,“ uvedl Vít Nantl, generální ředitel vydavatelství Vltava Labe Media (VLM), do jehož portfolia Deník patří.

Pozvání organizátorů do Dolních Vítkovic letos přijaly taková zvučná jména jako americká kapela OneRepublic, která je jednou z nejúspěšnějších formací současnosti, britská zpěvačka a královna elektro-popu Ellie Goulding, africký hitmaker a raper Burna Boy s devatenáctičlenným doprovodem, americký raper Macklemore a spousta dalších hvězd i skrytých talentů.

K tomu opět nebude chybět diskuzní fórum Meltingpot a spousta další zábavy, ale i dobrého jídla.

Šálek kakaa a diskuze o dlouhověkosti

Konkrétně na Meltingpotu jistě zaujme scéna Cacao stage, která bude vždy začínat rituálním pitím kakaa a tancem, na které navážou taneční workshopy a taneční párty předních dýdžejů a hudebníků. Hlavním tématem letošního Meltingpotu bude longevity, tedy dlouhověkost, o níž budou diskutovat lékaři, vědci, podnikatelé a odborníci z celého světa.

„Je to jedno z nejdiskutovanějších témat ve vědě i společnosti a díky lékařskému a technologickému pokroku mnozí tvrdí, že stojíme na prahu objevů, které navždy promění podstatu lidského života. Věřím, že možnost vyslechnout si o tom něco zajímavého i převratného lidé přivítají,“ nepochybuje ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Novinkou letošních „Coloursů“ bude bezkontaktní platba bankovními kartami přímo v areálu – u stánků s jídlem, se suvenýry, zkrátka všude. Držitelé karet České spořitelny, generálního partnera festivalu, navíc získají 5 procent z každé útraty zpět. Nově tak už nebude možné platit hotově a odpadnou například fronty u bankomatů v areálu.

„Bude to největší organizační změna na festivalu. Kartami se dalo platit už v minulosti, kdy lidé i stánkaři měli na výběr, kterou formu si kdo zvolí. Nyní to bude výlučně platba bankovní kartou. Zkušenosti ukazují, že platby kartami velmi zrychlují a zpohodlňují obsluhu a přesně takový festival my chceme,“ okomentovala novinku Zlata Holušová.

Ekologičtější festival

Organizátoři naopak zůstávají u loňské novinky – jednorázových kelímků z recyklovaného a znovu recyklovatelného plastu. Vratným kelímkům s logem festivalu odzvonilo.

„Když srovnáváme jednorázové a vratné kelímky obecně, tak vždy záleží na tom, kolikrát opakovaně ty mytelné kelímky použijeme. V našich podmínkách v Ostravě na Colours, kdybychom vratné kelímky použili minimálně dvacetkrát, pak by začínaly vycházet lépe než ty jednorázové. Jenže to v případě festivalu Colours of Ostrava zajistit nejde, tudíž pro tuto akci jsou z hlediska enviromentálního vhodnější kelímky jednorázové. Spočítali jsme, že uhlíková stopa jednoho jednorázového kelímku na Colours je až o 109 g CO2 menší než u kelímku vratného,“ řekl Deníku Vladimír Kočí, který pro festival dopady obou variant kelímků na životní prostředí porovnával - více zde.

Organizátoři nově počítají také s dalším vstupem od nově otevřené cyklolávky.

Zlata Holušová na tiskové konferenci.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňBude jubilejní 20. ročník festivalu nejlepší ze všech a jak náročné bylo dostat do Ostravy hlavní hvězdy?

Samozřejmě že bude. Každý ročník chystáme tak, jako by měl být poslední – bez rezerv, naplno, děláme zkrátka vše pro to, abychom dosáhli vždy na své vlastní maximum. Jinak by to nešlo, vždyť už při prvním ročníku jsme nevěděli, jestli se dožijeme druhého, festival přímo v centru Ostravy byl tehdy bizarní extrém. A takto fungujeme už dvacet let. I letošní ročník je proto na maximu našich schopností a sil. Když to vezmu z pohledu toho, koho sem bylo nejtěžší dostat, tak musím zmínit OneRepublic, kteří jsou obrovský úlovek, a také Burna Boye, který je zase odvážný úlovek. Je to velká světová hvězda, která však v Česku ještě nevystupovala, tudíž obecně slavným se stane až po Colours, jinak je to samozřejmě hvězda první velikosti.

Jaké jsou náklady na uspořádání výročních „Coloursů“?

Bude to nejdražší festival. Ještě nikdy jsme neutratili za program méně než rok předtím a nejinak tomu bude letos. Bavíme se o nákladech kolem 200 milionů korun, které však neovlivňuje jen dramaturgie. Například hlavní scéna přijíždí z Německa, a má tak vysoké transportní náklady. Také honoráře kapelám šly šíleně nahoru. Festival je ve všech ohledech dražší a na něm to platí mnohem víc než v běžném životě. U kapel, které si braly 500 tisíc eur, dnes padají milionové částky. Když lidé chtějí čím dál větší hvězdy, musejí si uvědomit, jak drahé jsou. Třeba Burna Boy s sebou přiveze skoro dvacet vystupujících, a tyto náklady nikdo nevidí.

Napadá vás, jak značku Colours of Ostrava ještě více propojit s městem, nebo už to není možné?

Myslím, že jsme na maximu možného, co se týče prezentace naší Ostravy. Festival je už tak moc spjatý s Ostravou, že skutečně je to nezpochybnitelné partnerství, jasná analogie. Colours jsou Ostrava, Ostrava je Colours. Víc pro to udělat nelze. Festival je svou šířkou největší akcí svého druhu v Evropě. Jsem ráda, že i díky němu už o Ostravě nikdo neříká, že je černá. To je moje osobní vítězství. Spíše se teď Ostrava nazývá barevnou, Colours znají všude. Každý muzikant v Izraeli ví, co je Colours of Ostrava, stejně tak v Senegalu, vědí to i všichni kanadští Indiáni. Z maličkého ostravského festivalu se rozrostl na hudební mapu světa. A to bez nadsázky! Je to čistá pravda. Jezdím po světě a festivalech a vždy mě překvapí, jak obrovský zvuk má Colours ve světě. Skutečně nás znají všude a všichni, kde jsou nějaké festivaly – v Brazílii, v Izraeli, v Koreji, tam všude máme spoustu fanoušků.

ANKETA

Colours of Ostrava pohledem osobností a partnerů: Jak se těšíte na Colours of Ostrava a co pro vás festival znamená?

Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding

Jan SvětlíkZdroj: Deník/Lukáš KaboňColours of Ostrava jsou dnes už jednoznačně silnou značkou, která pomáhá k pozitivnímu obrazu nejen Ostravě, ale i celému Moravskoslezskému kraji. Skoro každý, kdo na Colours přijede, je příjemně překvapený celým městem a zdejší atmosférou. Pro mě osobně je to do určité míry satisfakce za rozhodnutí vrátit kus průmyslových pozemků zpátky lidem. Když se celý areál Dolních Vítkovic zaplní návštěvníky, je to vždycky působivé. Industriální architektura je monumentální, k tomu historicky daný genius loci plný současné pozitivní životní energie, to je kombinace, jakou budete v Evropě těžko hledat na jiných místech, na jiných festivalech. Já osobně si festival každý rok užívám a současně během něj krásně vidím, které ze starých budov by se ještě daly lidem zpřístupnit, co bychom mohli ještě vylepšit, nabídnout. Čili Colours jsou pro mě takové spojení relaxu a inspirace k práci. Navíc si na Colours of Ostrava cením i toho, že nabízí nejrůznější zajímavé debaty a diskuse. Právě ty do Dolních Vítkovic, jejichž posláním je především vzdělávání, rozhodně patří.

Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora Ostravy pro kulturu

Lucie Baránková VilamováZdroj: Deník/Radek LukszaKdyž se řekne Colours of Ostrava, napadají mě slovní spojení jako např. vlajková loď či festival festivalů. Jsem jeho pravidelnou návštěvnicí a prakticky každý rok již jeho poslední den konání zjišťuji termín ročníku dalšího, abych si ho mohla zapsat do svého kalendáře a začít se těšit. Colours totiž dávno překonal hranice města Ostravy i naší země. Organizátoři jej každý rok umí posunout zase o kus dál. A když si myslíte, že už není kam, vždy vás překvapí něco originálního, zajímavého a neotřelého. Jsem pravidelnou účastnicí Meltingpotu, který je pro ně velmi inspirující a zároveň je to příležitost poslechnout si české i světové osobnosti pohybující se v různých oborech lidské činnosti. Letošní ročník je opět nabitý velkými jmény, já se však nejvíc těším na Ellie Goulding. Věřím, že 20. ročník bude ten nejlepší, který jsme zatím zažili.

Tomáš Šiřina, ředitel Dolních Vítkovic

Tomáš Šiřina.Zdroj: DeníkI když nejsem úplně fanatický festivalový fanoušek, jsem na Colours hrdý. K lepšímu obrazu Ostravska pomohl festival víc, než si možná uvědomujeme. A ve vztahu k industriálnímu areálu Dolních Vítkovic je to podobné. Colours pomohly k tomu, že je po Evropě známý, naopak taky určitě platí, že až Dolní Vítkovice daly „kolorsům“ punc výjimečnosti. Jako obyvatel historického centra si pamatuji první ročník Colours, který se odehrával v okolí Stodolní ulice a na přilehlých parkovištích. Všechno bylo tehdy v plenkách, Zlata Holušová a tehdejší místostarosta Moravské Ostravy Vilém Antončík obcházeli byty v okolí, aby lidem nabídli ubytování v Beskydech na festivalový víkend, pokud jim vadí hluk z festivalu, který měli prakticky před okny. Nikdo toho nevyužil. Pak festival rostl a v posledních letech je z něj opravdu akce evropské velikosti s hvězdami světové úrovně. Pro Ostravu a celý kraj je to výborné.

Pavel Šedivý, výkonný ředitel Liberty Ostrava, generálního partnera festivalu

Pavel ŠedivýZdroj: Deník/Petr JiříčekColours of Ostrava je jedinečný festival. Jsem nesmírně hrdý, že jsme jeho generálním partnerem již více než deset let. Těším se opět na bohatý program, který nabízí pestré hudební žánry od komerčních až po ty alternativní, mezi něž patří řada věhlasných jmen současné české i mezinárodní hudební scény. Určitě budu mít z čeho vybírat a těším se, že si festival a jeho výjimečnou atmosféru užiju. Zaujal mě i doprovodný program v rámci Meltingpotu, jehož letošním hlavním tématem je Dlouhověkost, zdraví nebo Svět ve změně, což rezonuje i s naší strategií učinit Ostravu nejen průmyslovým srdcem našeho regionu, ale také jeho zeleným a udržitelným srdcem. Chceme být nadále pro všechny, kdo žijí a pracují v Ostravě i v jejím okolí dobrým sousedem, a proto podporujeme důležité místní akce, jako je Colours of Ostrava. Těším se na setkání s lidmi v naší Liberty zóně, kde budeme moct prostřednictvím našeho Tance pro život společně podpořit ostravský parahokejový tým Flammingos.