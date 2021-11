První prosincový den plánovali zahájit vánoční trhy v Ostravě-Jihu, z plánů ustoupit nehodlali. „Rádi bychom zachovali kulturní program v co největší míře. Umíme si představit i variantu regulace počtu návštěvníků a v krajním případě oplocení areálu,“ sdělil starosta Martin Bednář. To naopak odmítají udělat v Porubě.

Podoba vánočních trhů v Ostravě: kluziště a kolo ano, rozsvícení stromu bez lidí

„Program jsme připravovali do poslední chvíle. V plánu byly koncerty, vystoupení dětí, filmové projekce. Ale vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli, že doprovodný program omezíme. Kdybychom ho chtěli zachovat, museli bychom oplotit Alšovo náměstí, a to by zcela zničilo vánoční atmosféru,“ uvedla starostka Ostravy-Poruby Lucie Baránková Vilamová, podle níž trhy budou a doprovodí je vystoupení pouličních umělců, kteří se na jarmarku jednou za čas objeví bez předchozího oznámení.

Nechtějí selekci

Nejen kulturní program, ale v podstatě i vánoční trhy jako takové zrušili v nedalekých Mariánských Horách a Hulvákách, protože nechtějí vytvářet rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými. „Nechce se nám vysvětlovat dětem, které nepustíme na trhy, že tam nemohou, protože rodiče nejsou očkovaní. Nechceme prohlubovat propast a nevraživost mezi lidmi a zklamat děti, které by tam bez rodičů samy nešly,“ popsal Deníku důvody starosta Patrik Hujdus.

Obří dárek: Ostravské Vánoce bez koncertů, ale s novou výzdobou, líbí se vám?

Z původních skoro patnácti stánků zůstanou otevřené sotva čtyři, hrát budou koledy a „na čumendu“ bude na náměstí i betlém. Nic víc. „Peníze, které ušetříme za trhy, při této nejisté době raději dáme na plot ve školce nebo kus chodníku, což ostatně skutečně učiníme,“ popsal Hujdus, jak radnice vynaloží s ušetřenými penězi.

Za hranicemi města

Kulturní program spojený v tomto případě s rozsvícením vánočního stromu ruší také s Ostravou sousedící Vratimov. „Zůstanou pouze vánoční trhy, slavnostní rozsvícení stromu bez programu a ohňostroj. Každopádně děkujeme Skupině ČEZ, že akci i za této situace podpoří finančním příspěvkem,“ ocenil místostarosta Vratimova David Böhm. A konat se nebude ani tradiční Adventní dostaveníčko v Klimkovicích, které mělo začít v neděli.

Kýč, hnus, hrůza... Nové umělecké vánoční dílo v Ostravě rozpoutalo vlnu kritiky

„Moc nás mrzí, že se už druhým rokem na začátku adventu nesejdeme. Naše komunitní akce, které nyní tak skomírají, byly pro atmosféru ve městě vždy velmi důležité," řekl starosta Klimkovic Jaroslav Varga a rovněž poděkoval za podporu ČEZ. „Náš platan budeme přesto zdobit podle plánu, ovšem už v pátek. A také připravíme plochu pro přání Ježíškovi. Lidé si pak budou moci přinášet přání, kdy se jim to bude hodit, a dávat si je na platan sami. Tím zachováme alespoň část tradice a přitom omezíme setkávání lidí," řekla ředitelka Centra volného času Mozaika Klimkovice Renata Návratová.