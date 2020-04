Dnes třicetiletý Martin požádal svou přítelkyni o ruku na podzim 2018. Oba toužili po jarním termínu, ten loňský však nestihli. A málem jim kvůli koronavirové pandemii nevyšel ani ten letošní.

„Vůbec jsme nevěděli, jak to bude. V záloze jsme měli ještě květnový termín, nakonec jsme se asi týden předem dozvěděli, že svatba bude! Tak bedlivě jsem projevy pana ministra ještě nikdy nesledoval,“ přiznává novopečený manžel Martin Kaplan s tím, že pár měl jasno: pokud se vláda do určitého termínu nerozhodne, kdy svatby povolí, přesunou ji na květen.

VYSTRESOVANÁ NEVĚSTA

Jeho paní měla posledních několik týdnů nervy na pochodu. „Měla jsem vážné obavy, že ze svatby úplně sejde. Jak už to tak bývá, většinu jsem toho zařizovala já, bylo to tři čtvrtě roku příprav a pak by mělo všechno skončit?“ děsila se od března Tereza Kaplanová, které se nakonec velmi ulevilo.

Přestože podle stávajícího vládního nařízení mohli mít svatbu pouze pro deset lidí, dále ji odsouvat už nechtěli.

„Bohužel jsme u obřadu nemohli mít ani všechny rodiče,“ vyznali se novomanželé poté, co vyšli z radnice už jako svoji. „Původně jsme plánovali svatbu pro čtyřicet lidí. Nakonec jsme se museli obejít bez mého otce, protože jsme chtěli mít krásnou vzpomínku a jeho místo jsme přenechali fotografce,“ přiznal Martin Kaplan, podle něhož je důležité, že na svatbě byly obě maminky.

Nevlastní otec nevěsty navíc celý obřad živě vysílal pro nepřítomné na sociální síti.

ROUŠKY JAKO PAMÁTKA

Přestože při obřadu oddávané páry nemusejí mít roušku, Kaplanovi si jednotné novomanželské nechali ušít a vzali si je. „Pro novomanželský polibek jsme si je pochopitelně sundali, i to mělo své kouzlo. Necháme si je zarámovat se svatební fotkou. A článkem v Deníku!“

A ačkoliv by se mohlo zdát, že kvůli zrušené hostině novomanželé ušetřili, opak je pravdou. „Těch čtyřicet lidí budeme teď po víkendech postupně zvát na grilovačku, bude trvat dva měsíce, než to všem vynahradíme,“ dodal šťastný ostravský pár.

Po obřadu v úzkém rodinném kruhu, jenž vesměs kopíroval osazenstvo u obřadu, uspořádal zahradní pohoštění s objednaným cateringem a na odlehlých místech kdesi v přírodě pořídil novomanželské fotky – už bez roušek.