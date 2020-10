/FOTOGALERIE/ Když se ve 14 hodin otevřely dveře volebního okrsku ve Slezské Ostravě, přinejmenším první desítky voličů bylo nutné učit novým pravidlům. Voleb v Moravskoslezském kraji se podle posledních údajů dosud zúčastnilo odhadem 15 procent voličů.

Volební místnost (okrsek č. 19022) na ZUŠ Edvarda Runda v Slezské Ostravě, 2. října 2020 v Ostravě. V Česku se 2. a 3. října konají volby do krajských zastupitelstev a první kolo voleb do třetiny Senátu. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Volby 2020 do krajského zastupitelstva (a senátu) si historie bude pamatovat jako netradiční. Začalo to už ve středu volbami z auta pro lidi v karanténě a pokračuje to v závěru týdne ve volebních místnostech, kde jsou přijata zvláštní opatření.