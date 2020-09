„Sociální demokracie je dnes na sestupu. V posledních volbách do parlamentu dopadla poměrně špatně. Kdyby na tom byla ČSSD dobře, tak mě na kandidátku nepozvou. Dá se tak říct, že moje tvář na kandidátce je příznak krize,“ směje se Petr Kajnar, který povede ČSSD v podzimních volbách. Na kandidátní listině si lidé přečtou jména zástupců z celého kraje.

ČSSD v čele s Kajnarem usiluje o místa v zastupitelstvu kraje. „Úspěch by byl v případě, že bychom se dostali do zastupitelstva. Cokoli nad 10 % bude nad očekávání,“ říká politik. V současnosti má ČSSD v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje 14 mandátů.

Sociální demokracie usiluje o koalici s partnery, kteří budou respektovat volební program strany. „Nemyslím si, že by to bylo obtížné. Do jisté míry máme s dalšími stranami podobné body programu,“ říká Kajnar. Špatně přijatelná je podle něj jen SPD Tomia Okamury.

Zásadní problém

Zásadní problém vidí ve ztrátě akreditace oboru všeobecné lékařství na Ostravské univerzitě. „Hlavní důvod, proč medicína ztratila akreditaci je ten, že je špatně personálně obsazená. Je třeba přilákat odborníky a zaplatit je. Kraj na to peníze má,“ komentuje lídr podzimních voleb. V Moravskoslezském kraji je podle něj největší problém s nedostatkem lékařů. „Až 60 % absolventů ostravské medicíny v kraji zůstalo. V okamžiku, kdy se u nás přestane vyučovat, studenti odejdou do Olomouce, Brna nebo Prahy a po škole si najdou práci tam,“ dodává.

Jedním z hlavním témat sociální demokracie je nezaměstnanost v kraji. „Po uzavření dolů můžeme očekávat až deset tisíc nezaměstnaných, musíme jednat. Nikdo z kraje to doteď nezačal řešit,“ uvádí Kajnar. „Pro Prahu jsme nejvzdálenější kraj. Musíme si to obhájit sami,“ doplňuje.

Kateřina Milotová