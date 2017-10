ČSSD: Nikde nikdo, ani slovo... ODS: Dnes není důvod plakat!

/OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI/ Sokolská třída v centru Ostravy. Obvyklé místo volebních štábů dvou stran z opačného politického spektra nemůže naskýtat v sobotu v podvečer odlišnější pohled. Zatímco u občanských demokratů panuje rušno i vstřícnost, sociální demokraté mají v oknech tmu, zamčeno a telefony neberou.

Sokolská 1204/8 je sídlem Modrého domu, vlajka ODS venku, všude její loga, dveře pomalu dokořán, hned za nimi místo pro média. „Dnes nemáme důvod plakat!“ říká na úvod regionální předseda Pavel Drobil vycházející ze sálu, kde s více než dvaceti straníky a kandidáty sleduje na obrazovce volební infoblok. Zmíní, že patrně kvůli vytíženosti co chvilku „padá“ server www.volby.cz.

„Vše ale momentálně nasvědčuje tomu, že jsme si splnili cíl,“ tvrdí Drobil okolo tři čtvrtě na pět odpoledne, kdy ještě nejsou kompletní výsledky. Moravskoslezská ODS už nicméně ví, že do parlamentu za ni zasedne lídr Zbyněk Stajnura… a čtyřka Jakub Janda. Jeden mandát, jak v Modrém domě litují, ukořisťuje na úkor občanských demokratů v celorepublikovém měřítku dravá Okamurova SPD.

Nějaké přípitky se ve volebním štábu ODS asi uskutečňují, avšak o nic bouřlivého nejde. „Opravdový důvod k oslavám bude, až se dostaneme stabilně nad dvouciferný výsledek začínající dvojkou,“ upozorňuje Drobil.

Ten si podle svých slov plní osobní předvolební cíl: Posílit o mandát. Na adresu největší letošní konkurence (SPD) uvádí, že jde o protestní hnutí zcela z reality.

„Migranty v Ostravě nepotkávám a už vůbec ne takové, jichž bych se měl bát,“ dodává.

Sokolská 23, sídlo krajského sekretariátu ČSSD, je jen pár desítek metrů od Modrého domu, nicméně už ulice působí (až na indicko-nepálskou restauraci) tuze opuštěně. Krajská tajemnice této strany Petra Krejčířová též s přestihem upozornila, že „není vůbec jasno, zda v Ostravě někdo bude“. Štáb zde ale ČSSD mívala pravidelně.

Nyní je v čase sčítání volebních výsledků v oknech tma. Dvojice u zamčených dveří na otázku, jestli míří na volební štáb ČSSD, mizí ze scény… a záhy se zjevuje u zadního vchodu v doprovodu ženy, s níž jede výtahem do druhého patra, kde má strana kanceláře. A telefony nezvedají ani tajemnice Krejčířová, ani krajský předseda Miroslav Novák. Ten nereaguje ani na SMS se žádostí o vyjádření.

K TÉMATU

Rykala: Rychle vyvodit odpovědnost! Za sociální demokraty se do sobotního večera daří získat názor jen končícího poslance Adama Rykaly. Servítky si dvakrát nebere! „Bohužel se potvrdilo to, po čem jsme poslední rok – od krajských voleb – volali. Že je nutné učinit velké změny v ČSSD na celostátní i krajské úrovni. Za své postoje jsme byli s ostravskou předsedkyní Janou Vajdíkovou vyškrtnuti z naší kandidátky a činnost ostravské ČSSD byla účelově pozastavena,“ vzkazuje Rykala. Budoucnost strany vidí v opozici, mimořádném sjezdu i převzetí odpovědnosti. „Doufám, že to přijde rychle!“ dodává.

