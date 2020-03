Každý den tak babičky a dědeček pacientům předčítají pohádky a příběhy, společně hrají pexeso, společenské hry, kreslí si nebo povídají. „Do Vítkovické nemocnice chodí už osvědčený tým třinácti seniorů, kteří se pravidelně střídají tak, aby každý byl u dětí dvakrát nebo třikrát za měsíc,“ upřesňuje předseda Spolku Počteníčko Ivan Sekanina.

„Svou činnost přizpůsobují věku dítěte a požadavkům personálu. Rozhodující je, že zpříjemňují pobyt pacientů na oddělení. Současně posilují mezigenerační vztahy a zvyšují zájem dětí o knihu a čtení,“ doplňuje Sekanina.

Dlouhodobým partnerem projektu Počteníčko s babičkou je NADACE AGEL, která jej v letošním roce podpoří částkou ve výši 36 tisíc korun, celkově za poslední čtyři roky pak činila výše podpory 86 tisíc korun. „Bez podpory nadace by čtecí babičky do nemocnice chodit nemohly,“ vysvětluje spoluautorka projektu Irena Sekaninová. „Všechny babičky procházejí školením, mají smlouvu a musí být pojištěné. To samozřejmě něco stojí. Partnerovi projektu proto patří velké poděkování.“

„Chceme, aby se děti cítily v nemocnici co nejlépe. Některým rodičům pracovní a jiné povinnosti nedovolí být s dítětem současně hospitalizován v nemocnici nebo jej každý den navštěvovat. Čtecí babičky jim to mohou vynahradit a navíc vznikají báječné mezigenerační vztahy,“ říká členka správní rady NADACE AGEL Veronika Dostálová.