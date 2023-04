/FOTO, VIDEO/ Skončil březen, měsíc čtenářů. Ti jsou ale v poslední době relativně "nedostatkovým zbožím". Hlavně pro půjčovny knih. Platí to i pro Knihovnu města Ostravy. Nejhorší to bylo za covidové epidemie.

Knihovna města Ostravy u Mostu Miloše Sýkory, 27. března 2023, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Kvůli nucenému uzavření knihoven během koronaviru se půjčoval menší objem knih. Restrikce znamenaly velký úbytek čtenářů. Do normálu se situace pomalu vrací až v posledních dvou letech. V Knihovně města Ostravy jsou nyní na devadesáti procentech počtu zaregistrovaných čtenářů z roku 2019.

S upadajícím zájmem o knihy se potýkali také v Regionální knihovně Karviná. „Stejně jako v Ostravě za to mohl covid, ale v poslední době se už zase přibližujeme k předpandemickým číslům,“ popsala situaci ředitelka knihovny v Karviné Markéta Kukrechtová.

Jakou knihu by si lidé měli přečíst? Osobnosti Česka představily své tipy

Přestože půjčených knih není tolik, co dřív, paradoxně narost počet návštěvníků knihoven. „Je to dáno tím, že naši čtenáři si už knihy nepůjčují tolik jako dřív, za to využívají naše prostory k trávení volného času. Jsou zapojení do různých aktivit, ať už to jsou tvůrčí dílny pro děti a rodiče nebo besedy s autory, cestovateli. Studenti u nás studují, bádají,“ vysvětluje mluvčí Knihovny města Ostravy Alena Bittmarová.

Nejpočetnější klientela?

Nejpočetnější klientela ostravských knihoven je ve věku od šesti do jedenácti let. Podle Aleny Bittmarové je za tím péče knihovníků z oddělení pro děti a mládež.

Kdo jsou vaši knižní hrdinové? Vinnetou, Kája Mařík i kocour Mikeš

„Úspěšně oslovujeme dětské čtenáře do 15 let. S věkem zájem pomalu klesá a po složení maturity nebo získání diplomu mladí lidé knihovny opouštějí. Po čase se k nám ale vracejí jako rodiče,“ vysvětluje mluvčí.

Ostravská knihovna začala během loňského června nabízet i e-knihy, které si čtenáři mohou vložit do čteček. Zájem o klasické knihy ale ty elektronické nepřekonaly.

Za loňský rok zaznamenala knihovna milion běžných výpůjček, zatímco u e-knih šlo o čtyři tisíce kusů. Aby přilákala nové čtenáře, začala Knihovna města Ostravy nabízet služby, které zjednodušují knižní výpůjčky.

Nabídka služeb je široká

„Škála našich služeb, jimiž motivujeme čtenáře, je široká. Nejvíce se využívá odložení a rezervace dokumentu, dále vracení knih přes našich osm knihoboxů, meziknihovní výpůjční služba nebo on-line registrace do knihovny. K dispozici je také možnost zásilky knih rovnou domů, donášková služba imobilním čtenářům a další,“ dodává Alena Bittmarová.

ANKETA: Proč je dobré číst knížky i dnes? Spisovatelé prozrazují sedm důvodů

Mluvčí věří, že knihovna o čtenáře nepřijde, zejména kvůli rostoucím cenám v knihkupectvích. Za uplynulé tři měsíce se v ostravské knihovně nejvíc půjčovaly knihy od karvinské spisovatelky Karin Lednické a titul Bíla voda od Kateřiny Tučkové.