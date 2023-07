VIDEO: Jak to bude fungovat u lávky v Ostravě? Colours ji změní na pátou bránu

/FOTOGALERIE/ Nová cyklolávka přes řeku Ostravici ze Slezské Ostravy do Dolních Vítkovic není jen terno pro ostravské cyklisty, usnadní cestu do areálu také návštěvníkům festivalu Colours of Ostrava. Deník trasu vyzkoušel. Kudy a jak se tam dostat? A bude přístupná i těm, kteří na festival nemíří?