Ostravané se konečně dočkali spojení Dolní oblasti Vítkovice (DOV) s centrem Ostravy. Lávka vedoucí přes řeku Ostravici a železniční trať usnadní život cyklistům i chodcům.

Cyklolávka z DOVu do centra Ostravy je konečně v provozu, 8. června 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Pro Dolní oblast Vítkovice je otevření této lávky zásadním milníkem. Ředitel DOV Tomáš Šiřina si její dokončení pochvaluje: „Dokončení lávky ze Slezské strany k nám do Vítkovic je revoluční záležitost, protože dostat se sem na kole nebo pěšky bylo trošku dobrodružství.“

Lávka tak bude velkou úlevou především pro návštěvníky letních festivalů nebo i pro ty, kteří si procházku centrem Ostravy budou chtít prodloužit až do industriálního areálu. „Doufáme, že k nám lávka dovede nové návštěvníky. Ti stávající to teď budou mít mnohem jednodušší,“ dodal ředitel DOV.

Nová cyklostezka o délce 550 metrů se nachází hned vedle železniční vlečky do Kunčiček a cyklisty i pěší ve své čtyřmetrové šířce přivede na vítkovické straně za Velký svět techniky. Na druhé straně řeky se napojí na stávající cyklostezku vedoucí od Frýdku-Místku po Landek.

Výhled na jedničku

Pokud se chtěl někdo během letních festivalů dostat pěšky do DOVu, musel využít například lávku vedoucí od nákupního centra Forum Nová Karolina, kolem železniční stanice Ostrava střed a poté pokračovat přes chodník podél ulice Místecká. Pro cyklisty ani chodce tak nešlo o nic příjemného, s čímž souhlasil i cyklista, který lávkou projížděl už během čtvrtečního rána.

„Je to příjemná změna. Je fajn sem dojet z celé Ostravy. Určitě vezmu i manželku s dcerou, protože ten výhled z lávky je fantastický,“ řekl Petr Borový.

Pokládání lávky přes řeku Ostravici:

Zdroj: Youtube

Lávka Jana Balabána

O vzhled lávky se postaral architekt Josef Pleskot, za kterým už stojí proměna multifunkční haly Gong, Bolt Tower, Svět techniky, objekt Heligonky nebo Zemědělské muzeum.

„Věděl jsem, co je za tratí, znal jsem přírodní kvality kolem řeky, ale až když to vidíte a vlastníma nohama přejdete, zjeví se vám to ve veškerých souvislostech. Pak na to jen koukáte a říkáte si, jak je možné, že to už dávno někdo neudělal, nebo jak je možné že došlo k takovému rozpojení těchto městských částí a zapomenutí, jak to tam dříve bylo krásné,“ řekl architekt v exkluzivním rozhovoru pro Deník na konci loňského roku.

Josef Pleskot lávku pokřtí spolu s Janem Světlíkem, jedním duchovních otců myšlenky vzniku Dolních Vítkovic. Pojmenování dostane po ostravském spisovateli Janu Balabánovi, který se významně podílel na kulturním životě moravskoslezské metropole.