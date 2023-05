/VIDEO, FOTGALERIE/ Zatímco přípravy nové cyklolávky, která spojí Dolní Vítkovice s územím Slezské Ostravy, teprve finišují, milovníci historie města a procházek se už o víkendu mohou seznámit s příběhy ostatních mostů "veteránů" klenoucích se přes řeku Ostravici.

Stavba cyklolávky která propojí Dolní oblast Vítkovice a centrum města, 9. května 2023, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

V sobotu 13. května totiž v Ostravě začíná vlastivědný festival Pestré vrstvy, který mimo jiné představí právě všechny lávky a mosty, které spojují oba břehy ostravské vodní tepny, například most Báňské dráhy, Hradní lávku, Střelniční lávku, Most Miloše Sýkory, Most pionýrů a další.

Účastníci letošního ročníku se mohou seznámit nejen s příběhy ostravských mostů, ale i s příběhy pískovcových skal nad řekou Lučinou, těšit se mohou na besedu o sesuvech v Beskydech, prohlídku nově zrekonstruovaného zámku Rychvald, nebo se projít areálem firmy Vítkovice Hammering.

Kudy vede nová lávka v Ostravě? Spojení s Dolními Vítkovicemi brzdí komplikace

Vlastivědný festival Pestré vrstvy 2023 se koná během následujících dvou víkendů (13. a 14. května a 19. a 20. května) a jeho podrobný program najdete na webových stránkách festivalu zde, kde lze zakoupit i vstupenky (na každý bod programu zvlášť), nebo v ostravských infocentrech. Pro dospělého za 100 korun, pro seniory za 80 korun, děti mají vstup zdarma.

Lávka s "tykadly"

Nová lávka přes řeku Ostravici se nachází hned vedle železniční vlečky vedoucí do Kunčiček. Bývalé vedení města Ostravy avizovalo termín dokončení na začátek letošního jara.

Zdroj: Youtube

Cyklisty i pěší nová lávka převede přes řeku na vítkovické straně k Velkému světu techniky, na druhém slezskoostravském břehu je přivede k stávající cyklostezce vedoucí od Frýdku-Místku po Landek.

Autorem návrhu je dvorní dolnovítkovický architekt Josef Pleskot, který lávku nazývá pomyslnými „tykadly“ mezi svými projekty pro město.

VIDEO: V Ostravě začalo zavěšování unikátní lávky, bude dražší a hotová později

Náklady na realizaci se z původně odhadovaných šedesáti milionů vyšplhaly nad sto milionů korun.

Vzhledem k blízkosti řeky a biokoridoru bude lávka nasvětlena způsobem, připomínajícím měsíční svit. Zábradlí bude tvořeno nerezovou sítí, horním madlem a doplněno vodicí tyči pro nevidomé.