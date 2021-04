K činu došlo vloni v červnu v Ostravě-Polance. Hlídka vyjela ke zraněné srně, kterou srazilo nezjištěné auto. Mladý policista při pohledu na zvíře zvolil radikální řešení.

„Srnu se rozhodl vlastnoručně usmrtit, a to za užití nedovoleného prostředku. Šlo o bití teleskopickým obuškem namísto toho, aby bylo vyčkáno příjezdu myslivce, jenž by trápení zvířete ukončil legálním způsobem, to znamená zastřelením,“ řekl Deníku státní zástupce.

Vše zachytily kamery ve služebním vozidle. Policista se hájil tím, že chtěl ukončit trápení zvířete.

Rozhodující slovo měl znalecký veterinární posudek, který si nechala vypracovat obhajoba. „Znalec u soudu přednesl takové skutečnosti, které fakticky snížily pravděpodobnost, že by jednání bylo možno kvalifikovat jako týrání zvířete. Podstatné je, že se nedá s jistotou říct, že zvíře v důsledku jednání obžalovaného trpělo,“ řekl Deníku žalobce.

Nelze také určit, zda srna zemřela na následky policistových ran, nebo předchozích zranění. Nebyla totiž provedena pitva.

Podle žalobce sice zacházení se sraženou srnou nebylo úplně v souladu s právními předpisy a s tím, jak by se mělo postupovat, na základě znaleckého posudku však nelze hovořit o trestném činu týrání zvířete.

„Soud konstatoval, že podstata skutku se stala, nicméně není trestným činem. Věc byla proto postoupena k projednání jako možné podezření z přestupku,“ řekl Deníku státní zástupce, jenž stejně jako obžalovaný, který již u policie nepracuje, s názorem soudu souhlasil. Rozhodnutí je tak pravomocné.