/FOTO, VIDEO/ S velkými dopravní komplikacemi musejí počítat řidiči jedoucí v Ostravě po dálnici D1. Nově je ve směru na Bohumín uzavřený výjezd v Ostravě-Přívoze a také sjezd na Polsko. Důvodem je rekonstrukce vozovky kolem 361. kilometru.

Oprava D1, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Provoz je na inkriminovaném místě odkloněn do protisměru. Vzhledem k tomu, že současně je dlouhodobě uzavřený také výjezd z D1 na Ostravu-Mariánské Hory, mají řidiči pro opuštění dálnice D1 ve směru do Polska jen dvě možnosti. Tou rychlejší je výjezd na Porubu. Kdo na to zapomene, musí dojet až do Vrbice.

K uzavření přívozského výjezdu a sjezdu se ve středu vyjádřilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To se dohodlo se zhotovitelem stavby, společností Eurovia, na dlouhodobém řešení. Až dosud se prováděly jen dílčí opravy.

Peklo pro řidiče v Ostravě: Severní spoj v centru bude čtyři měsíce neprůjezdný

„Měníme kompletně celý povrch,“ řekl Rýdl a dodal: „Likvidujeme následky nedodržené technologie při výstavbě, které se projevovaly nerovnostmi.“

Soudy a příměří

Obě strany vedly a stále vedou řadu soudních sporů. Nakonec zasedly k jednomu stolu. „Zasedli jsme ke stolu a dohodli se rychleji a efektivněji. A hlavně pro řidiče účinněji,“ zdůraznil Rýdl.

V Ostravě přibývá nehod se zvěří. Silničáři zabezpečují desítky kilometrů silnic

Výsledkem je zahájení prací v okolí 361. kilometru. Do konce týdne bude uzavřen vjezd na Přívoz a sjezd na Polsko, poté se práce přesunou do opačného směru. To přinese uzavření výjezdu na Přívoz ve směru z Polska a také vjezdu na Porubu.

Další opravy

Opravy čekají i další úseky ostravské části D1, které Rýdl označil za ostudu České republiky. „Tam jsou podstatně horší vady, je to větší ostuda pro české dálnice, ale i tuhle ostudu rozhodně hodláme odstranit. Pokračujeme v soudních přích, ale zároveň jsme se dohodli, že se dohodneme. Chceme opravdu efektivně přijít k řešení na jedné i druhé straně přijatelnému,“ slíbil Rýdl.

Podle Jiřího Hlavatého, ředitele úseku kontroly kvality staveb ŘSD, budou opravy náročné. „Na těch ostatních úsecích jednáme o rozsahu opravy, protože ten rozsah opravy bude mnohonásobně větší,“ uvedl Hlavatý.