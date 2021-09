Část ulice bude neprůjezdná. Pro místní podnikatele je to další rána. Po červnovém uzavření nedalekého mostu přes řeku Odru jim výrazně ubylo zákazníků.

Mlčení

„Vůbec jsme o tom nevěděli. Zjistili jsme to až někdy minulý týden, a to jen podle nainstalovaných zákazových značek. Nikdo s námi nic nekonzultoval. Vím, že to není úřední povinnost nás informovat, ale takto si komunikaci s podnikatelským sektorem nepředstavujeme. To se musí zlepšit. Chceme si o tom promluvit i s dalšími podnikateli v této lokalitě,“ řekl Deníku manažer obchodního střediska Outlet Arena Moravia v Ostravě-Přívoze Petr Leder.

Doslova v pasti se ocitla čerpací stanice Moll. „Zatím netušíme, co bude dál. Hlučínská ulice bude z obou stran uzavřená. A my jsme přesně uprostřed,“ uvedla čerpadlářka s tím, že běžně má stanice otevřeno nonstop.

„Teď máme mít otevřeno od pěti do dvaadvaceti hodin. Fungujeme tady i jako obchod, aby si u nás lidé mohli nakoupit a nemuseli chodit daleko,“ vysvětlila pracovnice čerpací stanice, která se však netajila obavami z toho, jak se bude vracet domů z práce. „Normálně jezdím městskou dopravou. Teď ale budu muset jít kus pěšky. A co si budeme namlouvat, každý ví, že tato lokalita rozhodně nepatří k nejbezpečnějším. A když zavřu v deset hodin v noci, tak než všechno dokončím, je půl jedenácté až jedenáct. A pak mám jít v noci touto čtvrtí,“ děsila se žena, kterou by čekala i cesta kolem nechvalně proslulého Sadu Boženy Němcové nebo dokonce přes něj.

Problémy čekají i další čerpací stanici – Benzina, jež se nachází v Hlučínské ulici směrem k tramvajové točně. Již červnové uzavření blízkého mostu přes řeku Odru přineslo odliv motoristů, což se projevilo na tržbách. Teď bude ještě hůře. K benzince sice zůstane volný příjezd od dálnice, ve směru z centra se k ní ale řidiči nedostanou. „Dozvěděli jsme se to před několika dny. Čekáme, co bude,“ uvedla obsluha, která se však netajila obavami z dalšího vývoje. Strach mají i další podnikatelé z oblasti. Oprava by měla skončit na jaře příštího roku a přinese řadu omezení.

Modernizace

Důvodem uzavření Hlučínské ulice je budování kompletně nové tramvajové tratě v úseku od Sadu Boženy Němcové po křižovatku s ulicí Palackého a stavba modernizované, bezbariérové a sdružené zastávky Důl Odra.

„Nástupiště zastávky Důl Odra se přesunou do prostorově vhodnějšího místa, kde je komunikace širší, což umožní její využívání MHD i příměstskou autobusovou dopravou. Zatímco dosud museli lidé kvůli přestupu chodit na vzdálenou zastávku, nově vznikne společné nástupiště v jednom místě. Navíc v nejvyšším možném komfortním provedení,“ uvedli zástupci Dopravního podniku Ostrava (DPO). Stavba za více než 110 milionů korun je společnou akcí města Ostravy a Dopravního podniku Ostrava (DPO).

K TÉMATU

Práce budou probíhat v několika etapách a přinesou také omezení a změny v osobní i městské dopravě. „Tramvajová doprava bude od 1. září do 11. prosince 2021 v úseku Sad Boženy Němcové – Hlučínská vyloučena. Změny se dotknou i autobusové dopravy, od 1. září do 14. listopadu 2021 dojde ke změnám spojů na linkách číslo 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67 a 68,“ sdělili zástupci DPO. Ve směru z Hlučína do Ostravy pojedou autobusy po Slovenské ulici, v opačném směru po Hlučínské ulici projedou. Pro osobní dopravu bude Hlučínská ulice od Palackého ulici až po Sad Boženy Němcové zcela uzavřena, v opačném směru od Sadu Boženy Němcové se řidiči dostanou pouze před železniční podjezd (Myší díru) k ulici K lávce. K ulici Palackého již neprojedou.