Celkem tři sezony stála před jedním z nejmodernějších podniků na centrálním náměstí v Ostravě velká, patnáctimetrová terasa. Aby se číšníci a servírky neulítali, zřídila si Radegastovna v její blízkosti na náměstí moderní gastrokontejner – „domeček“, jak jej nazývá majitel a provozovatel podniku Jiří Zajíček – s výčepem.

Už před lety měl Zajíček vizi, že si z podniku přivede do kontejneru pod náměstím pivovod. Přívod vody a pivní vedení už byly v běhu, chybělo jedno razítko na katastrální mapě. Dost by tím získal, v případě škaredého počasí by se pivo jednoduše „poslalo“ dovnitř do Radegastovny, nemuselo by se odčerpávat a čistou vodou zalévat nedaleký strom.

„Mezitím se vyměnilo vedení radnice a paní na stavebním úřadě, i když mi ten chybějící souhlas dala, řekla, že to musí jít do rady. A ta mi to zakázala s tím, že si pivovod nepřejí, že nic kopat nebudu,“ popisuje majitel a provozovatel Radegastovny Jiří Zajíček, jemuž na jeho pochopitelnou nelibou reakci mělo být naznačeno, že pokud se mu to nelíbí, může na kontejner coby zázemí pro venkovní terasu zapomenout úplně.

Splněná výhrůžka

„No a letos mi jej už nepovolili. Dva dny mi u podniku stáli strážníci městské policie a říkali, že mají výslovný příkaz nás hlídat. Že kdyby se na náměstí pokusilo vjet auto s kontejnerem, za žádnou cenu nám nemají dovolit složit ho na zem,“ popisuje své zkušenosti s podporou živnostníků majitel Radegastovny.

Radnice se podle něj nejprve oháněla tím, že nemá vyřízené povolení vjezdu, posléze tím, že třínápravové auto s rukou, které by mělo kontejner na náměstí složit, je příliš těžké. Podle Zajíčka váží patnáct tun, gastrokontejner další tři.

„Povolení vjezdu tam nemá nikdo! A srovnatelné auto s rukou tam jezdí rok co rok a staví jim kluziště. To už není těžké? Navíc když se stavělo ruské kolo, dovolili vjezd dokonce kamionu! Hledám tedy lehčí auto, ale musím zase podat žádost, zase to bude měsíc trvat, přičemž nyní mi negativní vyjádření poslali dokonce až po měsíci a půl,“ kroutí hlavou Zajíček, podle něhož na náměstí za tři roky, kdy tam kontejner dovážel, kvůli němu nepraskla jediná dlaždice. Nezbývá mu tak, než věřit, že se ze začarovaného kruhu vymotá dostatečně brzy na to, aby letos ještě mělo smysl něco budovat.

Negativní dopady

„O mně nejde, já tím jen ušetřím, ale lidé jsou naštvaní, že to trvá a z piva padá pěna. A největší chudáci jsou zaměstnanci. Za směnu nachodí třicet kilometrů, musel jsem jim dokonce přidat. Zahrádku tak otevíráme jen odpoledne, abychom ji stíhali obsluhovat. Na obědy ji otevřenou mít nemůžeme. Má 15 metrů, k výčepu to je dalších pětadvacet!“ konstatuje Zajíček, který tuší, že úsilí věnované pivovodu, od něhož ho dělil finální souhlas rady, asi přijde vniveč.

Za gastrokontejner, aby lidem mohl pivo opět čepovat venku, ale bude bojovat. Nyní však spíše s větrnými mlýny. Místostarostka Valentina Vaňková Deníku v pátek žádost o telefonát z časových důvodů odmítla.